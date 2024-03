Bonaccini: "5 Stelle nel centro sinistra, ma alleanza più robusta"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Più che di campo largo preferisco parlare di una coalizione di centrosinistra". Così il presidente della Regione Stefano Bonaccini, intervistato a Tagadà su La7, rportata dalla Dire, che, dopo il buon risultato in Sardegna, pensa alle elezioni regionali in Abruzzo, in programma il 10 marzo, ma anche a quelle in Emilia-Romagna.

"Potrebbe esserci la condizione per avere anche i 5 stelle nel centrosinistra, perché in questi anni pur essendo all'opposizione hanno condiviso con noi tanti passaggi", ha detto il presidente, premettendo però che "ogni ente locale, che sia un Comune e una Regione, fa storia a se".

"Più che di campo largo preferisco parlare di una coalizione di centrosinistra che fa le prove per diventare l'alternativa del paese tra qualche anno", ma è necessario "selezionare le migliori candidature possibili, indipendentemente da quale forza politica o movimento provengano".

Bonaccini ribadisce che serve una "alleanza un po' più robusta" rispetto al patto Pd-M5s. "Al nord - ribadisce - una semplice alleanza Pd-M5s non basterebbe mica. Nelle otto regioni del nord è abbastanza incredibile che se ne governi solo una da parte nostra, l'Emilia-Romagna, e anche questa senza i 5 stelle". Ma "se vuoi governare il paese devi governare buona parte delle aree più dinamiche e produttive. Mi auguro che il Movimento 5 stelle sia un compagno di viaggio che stabilmente sta col centrosinistra, visto che hanno governato anche con la Lega da soli. Mi pare che il campo che hanno scelto sia ormai questo

"Per le politiche si voterà a fine legislatura, a meno che non accada l'imponderabile, una crisi di questa destra", osserva. Ma nel frattempo il Movimento 5 stelle "dimostri anche lui generosità, ma mi pare che tutto sommato le cose stiano andando meglio di qualche tempo fa.