Bonaccini candidato capolista alle elezioni europee, è ufficiale

Stefano Bonaccini si candiderà alle elezioni europee. Adesso c'è l'ufficialità. “Le elezioni dell’8 e il 9 giugno sono una sfida decisiva per il futuro dell’Europa. E dobbiamo schierare tutte le energie migliori di cui disponiamo. Per questa ragione ho chiesto a Stefano Bonaccini di guidare la lista del Nordest: la sua esperienza decennale da presidente dell'Emilia-Romagna e il suo ruolo di presidente del Pd ne fanno una proposta molto forte per la battaglia che dobbiamo condurre e l'Europa che vogliamo costruire. Lo ringrazio per aver accettato", ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein.

Le parole di Bonaccini

Accorato il messaggio del presidente Bonaccini, che su Facebook ha spiegato il perché della sua scelta che da giorni, nei corridoi di Viale Aldo Moro, era data per quasi certa. "Oggi non finisce nulla, oggi è un nuovo inizio - dice - . Abbiamo ancora tantissima strada da percorrere insieme". Tra le motivazioni che hanno spinto Bonaccini a candidarsi per un seggio a Bruxelles, quella di "non lasciare l'Europa in mano a chi nega i cambiamenti climatici, o a chi protesta senza avere agito con competenza e capacita' nel momento in cui le decisioni venivano prese". "Non possiamo consegnare l'Europa, dal mio punto di vista, a chi pensa di potere isolare l'Italia dal resto del mondo- spiega nel video - a chi vuole alzare e costruire muri e assiste impotente alle guerre come se non riguardassero anche noi. Abbiamo bisogno, al contrario, di costruire ponti".

Le reazioni politiche

Qualche critica alla scelta di Bonaccini è arrivata da Fratelli d'Italia. "La candidatura alle europee di Bonaccini ha il sapore di una fuga dai problemi che ha contribuito a creare e non ha saputo risolvere. Una fuga che non ha rispetto degli emiliano-romagnoli e utile solo alla sua carriera politica, ai suoi personali interessi", ha detto Alice Buonguerrieri, deputata di Fratelli d'Italia. "Stiamo affrontando - riprende - la ricostruzione post-alluvione, la sanità regionale ha enormi problemi, i cittadini hanno bisogno di un governatore impegnato sui temi del territorio. Ha gia' usato abbastanza la Regione come un trampolino di lancio personale, si dimetta subito e faccia la campagna elettorale da presidente del Pd e non da presidente della Regione. Cosi' - conclude - i cittadini potranno scegliere una nuova guida che abbia veramente a cuore il futuro dell'Emilia-Romagna".

Un invito a rassegnare subito le dimissioni, poi, è arrivato dal deputato di Fratelli d'Italia, Gaetana Russo per la quale "serve una nuova guida per l'Emilia Romagna che possa scrivere una nuova pagina di storia per la nostra regione".

Non è mancato il sostegno, invece, dal Pd. "La candidatura di Bonaccini a capolista nel Nord Est per le europee rappresenta un grande punto di forza per il Pd – ha scritto il deputato Pd, Andrea De Maria su X - . Con la sua autorevolezza, la sua competenza e la sua energia Stefano darà ancora una volta un contributo determinante e ci rappresenterà al meglio in Europa".

"Le elezioni europee rappresentano una sfida decisiva per costruire una nuova Europa politica, li abitano le migliori radici del partito democratico. Sono contento della scelta della segretaria di candidare Stefano Bonaccini capolista nella circoscrizione del Nord Est, una scelta che mette in campo il Presidente del Partito, la sua esperienza e le sue capacità per unire la dimensione sociale con lo sviluppo economico, le relazioni tra il lavoro, la formazione e le imprese sono indispensabili per costruire una nuova Europa - aggiunge il senatore del Pd Daniele Manca - . Da altre un decennio sono il pilastro che ha consentito all'emilia Romagna di superare le difficolta' e di crescere nell'innovazione salvaguardando la coesione sociale. Il suo contributo dentro questa sfida insieme alla segretaria sara' la premessa per ottenere un buon risultato per il Pd in Europa e per preparare in Italia l'alternativa alla destra".