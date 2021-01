Governo, Bonaccini: "Sì Conte ter, ma no ai Ciampolillo di turno. Da uomo di sinistra mi vergogno"

Intervento "vivace" quello del presidente Stefano Bonaccini questa mattina al programma Agorà di Rai3. Inevitabili i passaggi sulla crisi di governo e sull'eventualità di andare al voto: "Chiunque può essere messo in discussione - quindi anche Conte - se hai come obiettivo quello di non portare il paese al voto, non per timori politici, ma per le condizioni del paese - e dichiara - io ripartirei da Conte, ho lavorato bene, se ci sarà un Conte ter, come spero, servirà un Governo più robusto e con un po' più di autorevolezza - e incalza - non possiamo stare un altro mese senza sapere che interlocutore avere".

I numeri in Parlamento sono ballerini, soprattutto in Senato, quindi, allargare sì, ma "evitando che si sia appesi al Ciampolillo di turno, perchè da uomo di sinistra mi vergogno", ammette Bonaccini, anche se Renzi "ha sbagliato, se non metti insieme un'alleanza che riparta da quello che c'è, il rischio è di avere il Ciampolillo di turno che ti condanna ogni giorno ad una pena infinita e non riesci più a governare".

"Poca voglia di votare ora"

Secondo Bonaccini, anche a destra in Emilia-Romagna, c'è poca voglia di andare votare in questo momento: "Conosco parecchie persone che votano a destra nella mia regione, visto che la giro in lungo e in largo. Al voto non ci vuole andare quasi nessuno perchè le inquietudini delle persone oggi sono più legate al rischio di perdere il lavoro, di abbassare la saracinesca e di non rialzarla mai più, ai figli che rischiano di perdere l'anno scolastico. Oggi il paese non ha interesse ad andare in campagna elettorale, dobbiamo prendere decisioni per il futuro".