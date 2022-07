Crisi Governo, Bonaccini: "Se il M5S torna al 'fate tutti schifo', difficile allearsi"

"Se i 5 stelle tornano al 'fate tutti schifo, al giustizialismo e all'uno vale uno' è chiaro che si fa fatica ad allearsi". Lo ha detto oggi il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, intervistato da Francesco Magnani a L'aria che tira estate, su la 7. Il presidente auspica che "Conte rifletta, voglio essere fiducioso che possa arrivare una conferma positiva a proseguire con un Draghi bis, altrimenti si prenda atto dei numeri che ci saranno in Parlamento".

Continuano dunque le analisi e le previsioni sul discorso, previsto per il 20 luglio, del presidente del Consiglio dimissionario alle Camere e Bonaccini ha sempre caldeggiato la continuazione della legislatura fino alle elezioni del 2023: "Basta parlare coi cittadini che si incontrano: otto su dieci preferirebbero che il Governo proseguisse - continua - Non è un dramma, non finisce il mondo" andare al voto in autunno e ricorda "le parole che usa Giorgia Meloni - con la quale c'è stato un 'confronto social' - mi chiedo però quale sia l'interesse principale del paese, non delle forze politiche. Se la destra è così convinta di stravincere, stravincerà anche tra meno di un anno, perchè si andrebbe al voto la prossima primavera".

"E' chiaro che il PNRR non è a rischio in quanto tale - aggiunge - ma che vi sia un rischio di rallentamento nel momento cruciale, che è il primo anno, assolutamente sì. Basta avere coscienza cosa vuol dire governare a livello locale per un sindaco o un presidente di regione".

Ieri infatti la leader di Fratelli d'Italia e con lei anche il deputato bolognese Galeazzo Bignami hanno accusato i sindaci per lettera pro-Draghi, firmata anche da Matteo Lepore, poichè considererebbero le "istituzioni come sedi di partito".

(Foto Stefano Bonaccini su La7)

,