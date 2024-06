Bonaccini: "Vediamo Meloni, ora fermiamo l'onda nera in giro per l'Europa" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Oltre il 24% di preferenze "non se le aspettava nessuno, ma ce l'abbiamo fatta. Cominciamo a vedere Meloni, per un ciclista vedere chi ha davanti vuol dire psicologicamente che lo puoi raggiungere. La destra è ancora forte, molto forte, quindi bisogna sapere che per quanto siamo andati bene c'è da riorganizzare un campo".

È questo il piano per i prossimi appuntamenti elettorali del presidente della Regione Emilia-Romagna e presidente del Partito democratico, Stefano Bonaccini, eletto al Parlamento europeo con oltre 390mila preferenze. E dopo il voto alle europee e alle amministrative, il pensiero va subito alle prossime elezioni regionali.

“Non mi aspettavo un’affermazione così netta”

"Non mi aspettavo una affermazione così netta, ma eravamo fiduciosi - ha detto Bonaccini -. Calenda ha preso 270mila voti l'altra volta ed era il record storico. È calata l'affluenza, ma la cosa positiva è che siamo aumentati in voti assoluti: un 36% al Pd regionale che è incredibile”.

“Ho preso tante preferenze, ma l'importante è aver portato un valore aggiunto al partito democratico insieme a tanti altri", aggiunge Bonaccini, reduce da “una bellissima campagna elettorale, merito soprattutto di Elly Schlein. L'ha voluta così, l'ha condivisa così, nelle piazze, nei mercati, nei bar, nei parchi pubblici, come fa una grande forza popolare e adesso non possiamo fermarci".

Emilia-Romagna al voto “in maniera ordinata” tra qualche mese

Dopo l’elezione di Bonaccini a Bruxelles, in Emilia-Romagna "si potrà andare al voto in maniera ordinata" tra qualche mese, senza bisogno di anticipare le elezioni previste comunque a fine mandato a fine 2024. È questa la tesi del governatore uscente, che già a luglio dovrà lasciare il suo incarico, prima dell’insediamento del Parlamento europeo.

"Non decido io quando si andrà a votare - ha spiegato Bonaccini -. La prima volta votammo nel novembre 2014, poi posticipammo di due mesi. Io penso che si possa andare al voto in maniera ordinata tra qualche mese in maniera da permettere di fare campagna elettorale. Non devo decidere io". In ogni caso, ha assicurato il governatore, "tutto prosegue senza alcun scossone istituzionale: la vicepresidente Irene Priolo sarà presidente, la giunta prosegue come prima, vengono portati avanti gli atti amministrativi, si dovrà preparare la compagna elettorale e le elezioni. La Regione è forte da questo punto di vista".

"Vorrei essere ricordato come una persona perbene"

Nonostante il terremoto, la pandemia e l'alluvione dello scorso anno l'Emilia-Romagna è "una regione più forte di prima grazie soprattutto alla sua gente" e dopo dieci anni da presidente "spero di essere ricordato come una persona perbene, niente di più", ha aggiunto Bonaccini.

"Sono stati dieci anni che lasceranno il segno dal punto di vista di cosa abbiamo visto, tra un terremoto, una pandemia e un'alluvione di queste dimensioni molte volte non abbiamo neanche potuto piangere - ha aggiunto -. È stata una bellissima esperienza anche dal punto di vista umano, la ricchezza delle relazioni; ho il privilegio che quando giro per strada mediamente la gente viene a salutarmi e per chi fa politica oggi non è poco potersi permettersi di andare in giro tranquillamente e sentire mediamente l'affetto e la riconoscenza anche di chi non ti vota. Questo credo che sia merito del fatto che abbiamo sempre trattato tutti alla stessa maniera".

"Spero di essere ricordato come una persona perbene, niente di più - ha proseguito -. Questa regione è più forte di prima, grazie soprattutto alla sua gente. Dobbiamo portare in Europa il modo con cui qui si discute e si decide, cioè il Patto per il lavoro e per il clima e poi i nostri valori, che vadano garantiti i diritti individuali alle persone, che mai si deve mettere in contrapposizione l'impresa con il posto di lavoro. Io posso portare in dote una terra che nonostante le tragedie è più forte di prima".