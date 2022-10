Governo, Bonaccini: "Vedo della baldanza, vediamo cosa fanno. Sul Pnrr meglio non scherzare"

"Ho visto un po' di baldanza nella maggioranza attorno alla nascita del Governo" ma il consiglio è quello di "mettere da parte l'idea di cambiare il Pnrr" e più in generale "mi interessa vedere cosa faranno". Non affonda il colpo sul neonato governo Meloni il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, interpellato dai giornalisti in proposito a margine dell'inaugurazione di Cirfood District a Reggio Emilia-Romagna.

"Anche io avevo auspicato che il Governo nascesse velocemente- afferma Bonaccini- quindi questo mi fa piacere. Auguri a Giorgia Meloni e ai suoi ministri: abbiamo bisogno di un Governo nel pieno delle sue funzioni subito, per i problemi giganteschi che l'Italia deve affrontare insieme all'Europa".

Bonaccini quindi aggiunge: "Io tifo per l'Italia, non sono contro il mio Paese. E quindi cercherò il massimo di collaborazione possibile con il Governo e i vari ministeri. Se però posso permettermi, consiglierei di mettere da parte qualche dichiarazione improvvida di questi giorni, come quella di cambiare il Pnrr, perché dicendo questo significa non sapere minimamente di cosa si parla". Il presidente dell'Emilia-Romagna dice di voler credere "alla buona fede di chi l'ha detto, a partire da chi guida il Governo. Ma consiglierei di mettere da parte l'idea di cambiare un piano che, ad esempio, all'Emilia-Romagna ha già fatto arrivare più di cinque miliardi di euro".

Piuttosto, suggerisce Bonaccini, sarebbe meglio "convocare subito un tavolo con gli enti locali e le parti sociali per affrontare l'altra drammatica emergenza a fianco di quella del gas e dell'energia, che in Europa si comincia finalmente a capire come provare ad affrontare tutti insieme, che è quella dell'aumento del costo delle materie prime e dei materiali". Un rincaro, segnala il governatore dell'Emilia-Romagna, che "rischia di bloccare cantieri o vedere andare deserte le gare che nei prossimi mesi dovranno invece vedere realizzato questo gigantesco investimento che l'Europa ci ha voluto garantire come Paese", cioè appunto il Pnrr. (San/ Dire)