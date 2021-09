Bonaccini: "Sì a Green pass e obbligo vaccini per alcuni settori, ma il Governo sbaglia sulle discoteche"

Sì all'estensione del Green pass e obbligo vaccinale in alcuni settori lavorativi per il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, intervistato questa mattina su Radio Capital: "Se fossimo allo scorso anno, coi contagi di oggi ma senza il vaccino, in questo momento torneremmo a chiudere - sottolinea il presidente - avrei esteso subito l'obbligatorietà al personale scolastico, anche se li ringrazio perché nella mia regione quasi il 95% è vaccinato definitivamente. Così come credo che nei luoghi di lavoro sarebbe molto utile. Per la parte privata, mi augurerei che sindacati, parti sociali e Confindustria come fecero così bene la scorsa primavera" trovassero un accordo sul tema.

E i no vax?

"Sono davvero una netta minoranza. Poi c'è una fascia un po' più larga, seppure una minoranza, di gente che magari ha paura o è preoccupata. L'importante è provare a convincerli", osserva Bonaccini "la maggioranza della popolazione ci è vicina, ho ricevuto tante testimonianze d'affetto. Ma dispiace molto, per la propria famiglia - dice Bonaccini - Se ho paura? Mi verrebbe da dire di no, ma è evidente che un po' di episodi come questi sono anzitutto una grande amarezza".

Locali da ballo e discoteche

"Secondo me su quello il Governo sta sbagliando, perché da settimane è un proliferare di feste private in cui nessuno controlla. E gli imprenditori del settore, gli unici oggi chiusi, chiedono di farli aprire col Green pass". Anche la situazione negli ospedali, secondo Bonaccini, è la prova che vaccinazioni e Green pass sono la risposta in questa fase. "In Emilia-Romagna in questo momento abbiamo circa 50 ricoverati in terapia intensiva, praticamente tutti non vaccinati, ed eravamo arrivati quasi a 500. Nei reparti Covid abbiamo 400 persone ricoverate, eravamo arrivati tra i 4 e i 5.000", ricorda. (dire)