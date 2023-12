Scontro Bonaccini-Magliaro: "Lei non ha mai lavorato, ha inventato la Schlein, amica dei centri sociali"

Bagarre a Dimartedì, il programma di La7 condotto da Giovanni Floris, tra il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l’ex portavoce di Giorgio Almirante, Massimo Magliaro, oggi presidente della Fondazione che porta il nome del defunto leader Msi.

Magliaro, dopo aver sparato a zero sul PD, ha sferrato un attacco a Bonaccini sulle voci che circolerebbero: "Lei è presidente di un partito che non c’è. La sua grande responsabilità è quella di aver inventato la Schlein, che prima di lei era solo amica dei centri sociali di Bologna ma nessuno sapeva chi fosse" e poi "lei non ha mai lavorato ma ha come lavoro ha fatto sempre l’assessore”.

“Sono domande davvero imbarazzanti per chi le fa, non per me che devo rispondere. Ho fatto l'assessore nel mio paese e al Comune di Modena“ ha tenuto il punto il presidente - è la democrazia, no so se lei ha nostalgia per qualcos'altro. Sono stato eletto in Emilia-Romagna, lavoro dalle 12 alle 18 ore al giorno, sabato e domeniche compresi, provi lei" hga ribattuto.

Quanto a Elly Schlein: "E' stata eletta nel 2014 al Parlamento Europeo, è venuta a fare la vicepresidente dell'Emilia-Romagna perchè è stata la più votata dell'intero consiglio regionale" ha detto il presidente.

Durante il dibattito, al quale ha partecipato anche Alessandro Di Battisti, Bonaccini aveva criticato l'azione di governo su sanità e disuguaglianze.

A chiudere la diatriba ci ha pensato il conduttore Giovanni Floris: "Che lavoro fanno Meloni e Salvini?"