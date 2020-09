Vittoria del sì al referendum, Bonaccini: "Si apre stagione di riforme"

"La netta affermazione del SI ci consegna la possibilità di aprire una stagione di riforme che vada oltre la semplice riduzione del numero dei parlamentari". Così la reazione del Presidente della regione Stefano Bonaccini, che si era schierato per il sì e che ha raggiunto la sede dem di Firenze per festeggiare il neo-eletto Giani: "Questo il modo migliore per rispondere a chi ha manifestato legittime preoccupazioni rispetto al quesito referendario" e riguardo alle regionali "mi dispiace per le Marche, perchè so quanto Mangialardi si è speso, ma per il PD è una bella giornata".

Il presidente in una nota social ha ringraziato "tutte le persone che hanno lavorato nei seggi, permettendoci di votare in sicurezza e accogliendoci con un sorriso. Un ringraziamento speciale anche agli operatori sanitari che hanno permesso ai cittadini in quarantena di votare a domicilio".