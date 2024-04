Bonaccini, sanità pubblica: "Tra 2 anni fanalino di coda, peggiora anche in Emilia-Romagna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Non è "né di destra, né di sinistra" la difesa della sanità pubblica. Lo ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, intervistato da Bianca Berlinguer, citando "le scelte del governo, che spero vengano corrette" come chiede anche il presidente leghista del Veneto, Luca Zaia.

In pratica, spiega, va evitato che "nel giro di due anni scenda al 6,1% rapporto tra sanità pubblica e Pil, che ci renderebbe fanalino di coda in Europa. In Piemonte, il presidente Cirio, che non è iscritto al PD - continua Bonaccini - ha fatto una legge come quella dell'Emilia-Romagna" che stabilisce cioè che la percentuale non scenda sotto il 7,5 % "Quelli che stano male hanno un problema drammatico e rinunciano alle cure perché il governo predilige la sanità privata".

All'Emilia-Romagna, ricorda il presidente, è stato riconosciuto dal Ministero della salute del governo Meloni e dall'agenzia nazionale per la salute i migliori livelli LEA, anche in Emilia-Romagna "sta peggiorando" - dice Bonaccini che annuncia la conferenza stampa per il piano di riduzione delle liste di attesa "metteremo una decina di milioni di euro, che toglieremo ad altro, nessuna lista di attesa dovrà essere chiusa, nel giro di pochi mesi".

Dal 2010, come ha confermato il numero uno della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, la spesa pubblica pro capite si riduce sempre più, il gap accumulato dal 2010 è di 330 miliardi.