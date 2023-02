Bonaccini: “Schlein determinata, ma non dice mai le parole impresa e crescita”

È uno Stefano Bonaccini a ruota libera quello che emerge dai primi estratti dell’intervista al bisettimanale Quindici, la rivista curata di praticanti del master in giornalismo dell’Università di Bologna. Dopo il primo, confuso weekend di votazioni per le primarie del PD, il governatore ha parlato della sua principale sfidante Elly Schlein: “Ha diversi pregi – dice di lei il governatore –. Quello che la rappresenta meglio è la determinazione. A me piace molto chi è determinato". E i difetti? "Mi sembra di parlar male degli altri e non sono abituato a fare così. Se proprio devo dare una risposta dico che difficilmente Elly pronuncia le parole impresa e crescita".

"Senza impresa – continua Bonaccini – non c'è lavoro, e senza crescita non rimane nulla da redistribuire a coloro che non hanno niente". E di sé stesso che dice? Bonaccini vede nella "concretezza" il suo miglior pregio: "Non dico mai una cosa che non possa esser fatta". Aggiunge poi che "a volte, sorrido poco. Forse ci vorrebbe più empatia e non sempre riesco a dimostrarla. Forse per timidezza, più che per volontà".

Bonaccini offre poi un passaggio sul sindaco di Bologna Matteo Lepore che, dopo i primi tentennamenti, ha deciso di appoggiare Elly Schlein nella corsa alla segreteria dem: “Ognuno di noi in questo paese ha la libertà di scegliere, Lepore ha avrà fatto le sue considerazioni. Non sono dispiaciuto. Non giudico gli altri se mi danno o meno sostegno", assicura il governatore.

“Quasi la totalità dei sindaci della Regione – continua Bonacini – hanno deciso di sostenere me". Per Lepore "resta la stima e l'amicizia: siamo parte della stessa famiglia. Quando si è candidato alle primarie contro Isabella Conti l'ho sostenuto, convinto che fosse giusto così, e lo rifarei anche adesso".

Il PD al voto