Bonaccini: "No a scioglimento PD, sarebbe regalo alla destra"

Alla vigilia della direzione nazionale del Pd, uscito "malconcio" dalle elezioni del 25 settembre, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, auspica "una discussione democratica e partecipata, quello di cui ha bisogno il Pd" e ribadisce la necessità di un congresso.

Sicuramente allontana l'ipotesi di scioglimento del partito, chiesto dalla ex presidente Rosy Bindi in un'intervista a La Stampa. Bindi ha definito un altro congresso e la corsa al segretario "accanimento terapeutico" quindi "essere tutti pronti a mettersi a disposizione, fino allo scioglimento dell'esistente, per costruire un campo progressista coinvolgendo quelle realtà sociali che già interpretano il cambiamento e non trovano rappresentanza politica".

Non è d'accordo il presidente dell'Emilia-Romagna: "Con tutti i difetti e gli errori, raccoglie quasi il 20% dei voti. È il secondo partito nazionale dopo Fratelli d'Italia, è di gran lunga il primo partito di opposizione nel campo del centrosinistra" e "sarebbe un regalo alla destra andare a scioglierlo. Se saprà rigenerarsi sarà ancora una forza che potrà dare tanto a questo paese, dal punto di vista di chi crede nel bisogno di un centrosinistra più largo e competitivo. È evidente che senza il Pd è impossibile immaginare in futuro una vittoria contro le destre in questo paese. Governando la stragrande maggioranza dei Comuni in regione, figuriamoci se possiamo fare a meno del Partito Democratico"

Cambiare il Pnrr? "Non sanno di cosa parlano"

"Se dovessi dare un suggerimento al Governo che si insedia e spero si insedi presto perché io tifo per l'Italia e non solo per una sua parte, eccolo: più che pensare di tagliare il Pnrr convocherei immediatamente un tavolo con enti locali e parti sociali per ragionare sull'aumento dei prezzi. Che non riguarda solo l'energia, ma tutte le materie prime e i materiali. Questo rischia di bloccare cantieri già aperti, o di far sì che vadano deserte le gare in materia di Pnrr, su cui abbiamo pochi anni", ha detto Bonaccini, a margine di un convegno con Autostrade slu Passante di Bologna.

Con il Pnrr "l'Emilia-Romagna ha già ricevuto 5 miliardi e altrettanti, se non qualcosa di più, potremmo riceverli prossimamente, grazie ai nostri progetti seri e importanti", come il Centro Meteo Europeo "e soprattutto il super computer di calcolo che a fine novembre verrà inaugurato a Bologna in presenza del presidente Mattarella" e, aggiunge Bonaccini, "mi auguro anche il nuovo Governo, indipendentemente dal futuro o dalla futura presidente del Consiglio".

"Quando sento dire 'cambiamo il Pnrr', penso che chi lo dice, in buona fede, non sappia proprio di che cosa stia parlando. Se ci fermiamo a cambiare il Pnrr, l'Europa ci farà pagare a debito le stesse opere oggi finanziate e non crederà all'affidabilità dell'Italia".