Alluvione, Bonaccini: "Se volete aiutare, venite in vacanza qui", nulla di fatto sul commissario

Per dare una mano alla Romagna alluvionata "venite in vacanza qui". A rilanciare l'appello è il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, dopo che anche oggi le analisi delle acque del mare hanno dato esito positivo (resta solo una località, a Casalborsetti, con divieto di balneazione).

"Molti mi chiedono: 'Come possiamo dare una mano?'- dice Bonaccini ai microfoni di SkyTg24 - se volete dare una mano, venite in vacanza qui e vedrete che darete certamente una mano ai nostri operatori che per ospitalità, professionalità e qualità dei servizi non conoscono competizione nel mondo".

Intanto, conferma il presidente della regione, "grazie all'azienda che ha deciso di fare un atto di generosità, al pari di tanti altri ad oggi abbiamo superato i 37 milioni di euro, e potrà crescere ancora. Chiederemo al Governo che, come avvenuto per il terremoto, il 100% dei danni dell'alluvione venga rimborsato ai cittadini e alle imprese - continua Bonaccini- perché se si ferma l'Emilia-Romagna si ferma una parte del Paese. E' stata la premier Giorgia Meloni a definire l'Emilia-Romagna la locomotiva d'Italia. Siamo la regione che è cresciuta di più negli ultimi sette anni ed è la prima per quota pro capite di export nel mondo".

Ringraziamento ai volontari e alle forze dell'ordine

Il presidente venerdì ha partecipato a Casalfiumasese a una giornata di ringraziamenti ai tanti volontari, alle forze dell’Ordine, dei comuni, all'ASP e ai Vigili del Fuoco, in particolare quelli del distaccamento della

Valle del Santerno, insieme ai quattro sindaci della vallata, Beatrice Poli (Casalfiumanese), Mauro Ghini (Borgo Tossignano), Gabriele Meluzzi (Fontanelice) e Alberto Baldazzi (Castel del Rio), comuni fortemente colpiti dal disastro alluvione, dove anche i militari dell’Esercito Italiano, sulla SP34 ‘Gesso’, sono a lavoro per la realizzazione di due bypass per superare le frane sulla carreggiata.

Sono rientrati in residenza anche una trentina di ospiti della comunità di recupero ‘Il Sorriso’ di Fontanelice.

A Fontanelice gli evacuati sono acora 129, a Castel del Rio 38, a Borgo Tossignano 70 e a Casalfiumanese 66.

Sono infatti 1.573 i volontari di Protezione civile impegnati al momento per affrontare le conseguenze dell’emergenza: 601 provengono dalle organizzazioni nazionali di volontariato, 319 dall’Emilia-Romagna e 653 dalle colonne mobili di altre Regioni.

Ancora presenti e operativi nel ravennate 39 volontari attivati nell’ambito del meccanismo europeo di mobilitazione (Dipartimento nazionale di Protezione civile): 25 provenienti dalla Slovacchia e 14 dal Belgio.

Considerando anche le 75 unità tra personale tecnico, amministrativo e di polizia locale provenienti dalle amministrazioni di Bari, Firenze, Genova, Milano, Roma, Venezia, Parma, Castelbaldo (PD) e dislocate attraverso l’Associazione nazionale Comuni italiani a supporto dei comuni alluvionati, gli operatori sul campo arrivano a 1687 unità.

"Battibecco" sulla nomina del Commissario

Non si utilizzi la ricostruzione "come ring per la prossima campagna elettorale delle regionali. È il momento di dimostrare che viene prima l'Emilia-Romagna". Così il segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani, risponde al viceministro Galeazzo Bignami per le sue dichiarazioni sulla nomina del commissario post-alluvione in Emilia-Romagna. Lo riferisce la Dire.

Bignami aveva affermato che "il Pd conta poco: abbiamo urgenza, ma non abbiamo fretta". "Non mi aspettavo certo che un autorevole esponente del Governo, che dovrebbe garantire tutti i cittadini, fosse così impegnato nella polemica con il sindaco di Bologna e con il Pd sul tema del commissario - ribatte Tosiani dopo la presa di posizione del viceministro in risposta a Matteo Lepore che caldeggia la nomina di Bonaccini - con toni degni di un comizio".

Al Pd, assicura Tosiani, "interessa questo: che venga nominata, in tempi rapidi, una persona capace di affrontare l'emergenza e guidare la ricostruzione". Tosiani ricorda come anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, "ha riconosciuto il lavoro fatto nella ricostruzione post-sisma, come sforzo non di un singolo, ma di un intero sistema territoriale capace di fare insieme. E allora poco importa quale sia la forza politica che 'conta' di più, a meno che non si voglia utilizzare la ricostruzione come ring per la prossima campagna elettorale delle regionali, alla quale mancano comunque ancora quasi due anni. È il momento di dimostrare che viene prima l'Emilia-Romagna".

