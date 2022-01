Borgo Panigale, imbrattato il circolo PD. Mazzoni: "Segnale politico da non sottovalutare"

Scritte e imbrattamenti al circolo PD Bruno Tubertini, in via Normandia, nel quartiere Borgo Panigale."Non si tratta solo di un atto vandalico ma di un segnale politico da non sottovalutare, sia nel caso di gesto dettato da colpevole ignoranza, che da volontà premeditata - commenta in una nota Federica Mazzoni, segretaria del PD bolognese - in entrambi i casi non intendiamo far passare l'episodio nel silenzio e lanceremo una nuova progettualità di educazione e cultura politica antifascista e democratica".





Bruno Tubertini, riferisce Mazzoni "è stato un militante del PCI arrestato nel 1937 perché appartenente all'organizzazione antifascista bolognese attiva all'interno dei sindacati fascisti. Fu liberato nel 1943. Ha combattuto nella 7a Brigata Garibaldi sull'Appennino modenese.In accordo con la Segretaria del circolo, Mirella Zocca che ringrazio insieme a tutto il PD BorgoReno, stiamo organizzando la pulizia della serranda e della targa" che si svolgerà questa mattina.