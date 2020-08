Briatore risponde a Mazzanti: "Spera nella giustizia divina, ti vengo a cercare"

"Spera nella giustizia divina, ma se non funziona ti vengo a cercare, la mia funziona, ti metto in quarantena". Flavio Briatore, positivo al coronavirus, dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato, prende in mano il telefono e risponde a Claudio Mazzanti.

Sull'assessore comunale PD, era piovuta una pioggia di critiche per il suo post su Facebook alla notizia del ricovero dell'imprenditore e patron del Billionaire: "Al mondo c'è una giustizia divina, vi ricordate cosa diceva Briatore sul Covid, tutte invenzioni, contro il governo che applica misure di tutela contro la pandemia, contro i sindaci che facevano chiudere le discoteche quando non rispettavano le norme di sicurezza, sembrava di sentire Salvini la Meloni ecc.... Ecco il risultato 60 contagiati al Bilioner e più lui ,che giustamente se le preso il Covid, adesso vedrete farà meno lo sbruffone".

Il post era stato condiviso su Instagram da Daniela Santanchè, deputata di Fratelli d'Italia e amica di Briatore.

Mentre l'opposizione ne chiede le dimissioni, Mazzanti dal canto suo non fa un passo indietro: "Non ho augurato di ammalarsi o di morire né l'ho offeso, gli auguro di guarire, però non posso non dire quello che penso".

