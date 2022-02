Budrio, due nuove assessore in giunta: sono Nepoti e Murtas

E' stata firmata nel pomeriggio di ieri la nomina per le due nuove assessore del comune di Budrio: si tratta di Stefania Nepoti, assessora alla Cultura e alle Politiche del Lavoro, e Sara Murtas, assessora ai rapporti col Consiglio comunale e Comunicazione istituzionale.

"Sono due donne che stimo molto e che daranno alla Giunta un contributo importante e proficuo - ha scritto in una nota il sindaco Maurizio Mazzanti - ho ho mantenuto la delega al Bilancio e ai Gemellaggi che precedentemente erano in capo ai due assessori uscenti. È un cambio programmato che darà alla Giunta l’impulso necessario a questa fase di fine mandato - e conclude - chi pensa che questa amministrazione sia in difficoltà per questo cambio si sbaglia, forse ha in mente un modello di spartizione politica della Giunta, invece la nostra è una squadra che sa adattarsi alle situazioni".