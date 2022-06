Debora Badiali è la nuova sindaca di Budrio. La candidata del centrosinistra vince le elezioni con oltre il 50% dei voti, a scrutini quasi terminati. Al momento mancano ancora i dati ufficiali di quattro sezioni.

A sostenerla cinque liste: Partito Democratico Budrio, Articolo Uno per Budrio, Budrio Più, Europa Verde per Budrio e Demos - Democrazia Solidale.

Secondo il sindaco uscente, Maurizio Mazzanti, sostenuto da due liste civiche ’Noi per Budrio’ e ’Vivi Budrio’.

Dietro Il candidato del centrodestra, Claudio Arletti, con la lista civica ’Centrodestra Uniti per Budrio!’ e infine anche l’ex assessore della giunta Mazzanti, Gualtiero Via, sostenuto dalla lista civica Unione e Libertà - Gualtiero Via per Budrio.

