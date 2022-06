Budrio oggi al voto: alle urne anche per il "referendum giustizia"

Urne aperte dalle 7 alle 23 per rinnovare sindaco e consiglio comunale a Budrio, mentre tutti i cittadini sono chiamati a votare per i 5 quesititi referendari sulla giustizia.

A Budrio, il primo cittadino uscente Maurizio Mazzanti, che nel 2017 vinse contro Giulio Pierini, si è ricandidato per il secondo mandato, sostenuto da due liste civiche ’Noi per Budrio’ e ’Vivi Budrio’.

In lizza per il centrosinistra c'è Debora Badiali, che ha il sostegno di 5 liste: Partito Democratico Budrio, Articolo Uno per Budrio, Budrio Più, Europa Verde per Budrio e Demos - Democrazia Solidale. Schierato invece per il centrodestra c'è Claudio Arletti, con la lista civica ’Centrodestra Uniti per Budrio!’.

Si candida infine anche l’ex assessore della giunta Mazzanti, Gualtiero Via. Lo sostiene la lista civica Unione e Libertà - Gualtiero Via per Budrio.

Referendum giustizia

Cinque i quesiti referendari di tipo abrogativo in tema di giustizia per cinque schede di diverso colore. Per la validità del referendum abrogativo l’art.75 della Costituzione stabilisce che la proposta soggetta a referendum è approvata se hanno votato la maggioranza (50%+1) degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza (50%+1) dei voti validamente espressi.