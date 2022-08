Bugani passa ad Articolo 1 e risponde alle critiche: "Scemenze, non cerco poltrone"

"Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio! È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un’altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare. Ecco, quando leggete, non considerate soltanto l’autore. Considerate quello che voi pensate. Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce. Più tardi cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto. Thoreau dice “molti uomini hanno vita di quieta disperazione”, non vi rassegnate a questo. Ribellatevi! Non affogatevi nella pigrizia mentale, guardatevi intorno! OSATE CAMBIARE. CERCATE NUOVE STRADE".

Inizia con un testo tratto dal film "L'attimo fuggente" la risposta del consigliere, ex 5 Stelle, Massimo Bugani, che derubrica le critiche degli attivisti del Movimento bolognese per il passaggio ad Articolo 1, deciso insieme al collega Marco Piazza, come "scemenze" e risponde con un lungo post su Facebook.

"A Bologna non abbiamo mai imposto nulla a nessuno, semplicemente eravamo il gruppo più forte e più numeroso e chi voleva il movimento a destra o in solitudine era in minoranza e non riusciva mai a presentare un progetto serio" scrive Bugani "nessuno ha perso il lavoro per colpa mia, anzi, qualcuno l'ha trovato sfruttando beceramente il mio nome per farsi aprire porte".

"Mi sono dimesso da una poltrona comodissima a palazzo Chigi"

Il consigliere rende noto di aver preparato una lista civica un anno e mezzo fa "ma Conte ci ha detto che il nostro progetto bolognese era esattamente ciò di cui aveva bisogno. Poi ha legittimamente cambiato idea sulla coalizione che noi abbiamo creato, ma non è colpa nostra. Anzi, noi portiamo serenamente avanti il progetto per cui siamo stati eletti" e "chi vuole poltrone sbuca in assemblee a 40 gg dal voto e poi di solito sparisce subito dopo non essere stato eletto. Io ricordo che mi sono dimesso 3 anni fa da una poltrona comodissima a palazzo Chigi da 85k all'anno che sarebbe piaciuta tanto ai moralisti della domenica".

Il passaggio ad Articolo 1

"Siamo usciti dal M5S senza attaccare nessuno, col sorriso e con la consapevolezza di aver vissuto una lunga storia d'amore poi finita perché semplicemente l'amore non c'era più - chiarisce Bugani - Da parte nostra senza alcun rancore e senza alcun rimorso. Articolo 1 è un piccolo partito con pochissime poltrone ma con tanto cuore. Se avessimo cercato le poltrone avremmo accettato una delle tante offerte che ci sono arrivate in questi anni. Oppure avremmo lavorato per piazzare qualcuno di noi capolista in un collegio favorevole. Invece nessuno di noi sarà candidato".

Il consigliere ricorda che "l'ultimo risultato ottenuto da referente dell'Emilia Romagna è stato il 28% ottenuto in regione alle elezioni politiche del 2018 poi mi sono dimesso per i troppi impegni. Successivamente non ho avuto alcun ruolo in regione. Sono stato l'iscritto n.11 dello storico meetup 14 di Bologna. Iscritto a settembre 2005. Poi ho aiutato un amico a fare video, gli ho fatto corsi di fotografia, ho scritto sceneggiature per i suoi video più visti e quando è diventato bravo ho suggerito la sua collaborazione agli eletti in regione e poi in parlamento. Dopo ha lavorato con professionalità per il M5S nei governi con la lega, col PD e con Draghi (ovvero con Berlusconi, Renzi e Brunetta). Non prendo lezioni di coerenza da lui" e conclude "Bersani è un esempio per tutti. Non è da tutti catturare la vita, non disprezziamo chi non ce la fa".

(Max Bugani e Pierluigi Bersani _ foto FB)