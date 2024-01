Calenda a Bologna - Elezioni: "Sinistra Populista? Meglio i Civici" I VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il tour di Carlo Calenda, leader di Azione, ha preso il via con grande impeto nella regione Emilia-Romagna. La prima tappa è stata la presentazione del suo libro intitolato "Il Patto: Oltre il Trentennio Perduto", pubblicato dalla casa editrice Nave di Teseo, presso lo spazio Mug Magazzini Generativi a Bologna.

In previsione delle elezioni amministrative, Calenda ha dichiarato esplicitamente la sua esclusione da qualsiasi alleanza con i "populisti di sinistra". Ha sottolineato la volontà del suo partito di concentrarsi sulla costruzione di alleanze riformiste, laddove possibile. Il leader di Azione ha poi esplicitato di preferire "una buona lista civica con un candidato serio" rispetto al "populismo di sinistra".

E ha aggiunto: "Stiamo lavorando instancabilmente per creare alleanze riformiste in tutte le località possibili. Ci sono alcune zone in cui questa sfida è più ardua, dove esistono liste civiche robuste. In tali circostanze, se dovessimo scegliere tra il populismo di sinistra e una solida lista civica con un candidato competente, la nostra preferenza sarà per la lista civica".

Il leader di Azione ha inoltre commentato la crisi allo stabilimento Marelli di Crevalcore, dove si era recato qualche mese fa (tra le polemiche): "Stellantis sta abbandonando l'Italia - ha dichiarato senza mezzi termini - ho affermato che la vendita di Magneti Marelli doveva essere fermata". Tuttavia, ha fatto notare con un pizzico di ironia che, per aver espresso queste opinioni, "da tre mesi non ho rilasciato nemmeno un'intervista a 'Repubblica', una situazione che nemmeno Berlusconi ha mai vissuto..."

Concludendo, il senatore ha riflettuto: "Cosa devo fare? Se alla gente non importa, se continua a votare semplicemente per un'etichetta, non posso fare nulla".