Il PD chiude la campagna elettorale in Piazza San Francesco. Green, lavoro e diritti i temi principali | VIDEO

Si conclude in Piazza San Francesco la campagna elettorale del Partito Democratico emiliano-romagnolo. Tutti i protagonisti del partito guidato da Enrico Letta si sono ritrovati nella storica piazza del Pratello per le ultime battute sulla campagna elettorale, arrivata ormai alla sua fine. Domenica, infatti, gli italiani saranno chiamati alle urne per le elezioni politiche: “Puntiamo massimo risultato possibile – ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, tra i primi ad arrivare, a margine dell’evento – ci sono milioni di indecisi, è nostro dovere provare a convincerli dell'affidabilità della proposta che viene dal Pd e dal centrosinistra. Io sono convinto che si possa avere un buon risultato bisogna usare queste ore per lanciare messaggi molto chiari, molto semplici, per fare riflettere sull'affidabilità dell'una e dell'altra parte". In ogni caso, "se c'è qualcuno che può battere la destra siamo solo noi".

Dello stesso avviso la vicepresidente della regione Elly Schlein, candidata nel collegio plurinominale Emilia-Romagna 02 come capolista per il PD. Dal palco, Schlein sottolineato la necessità di puntare su energie rinnovabili, lavoro di qualità e diritti. Proprio sui diritti, nel particolare quelli legati alle donne, nel finale del suo discorso Schlein ha tirato una stoccata - non troppo velata - a Giorgia Meloni: “Non tutte le donne aiutano le altre donne”.

