Schlein: "Progetto nuovo e condiviso" per battere le destre

Tutti insieme sul palco della festa nazionale dell’Anpi, terminata al ritmo di Bella Ciao, intonata dai militanti e dai leader del centrosinistra. È così che si è concluso il primo incontro ufficiale del campo largo, in piazza Lucio Dalla. L’attenzione va alla Francia e ai risultati delle elezioni francesi e all’avanza della Le Pen, con tutte le opposizioni – a cominciare dalla segretaria del Pd Elly Schlein – che si sono ritrovate sul palco del presidente dell’associazione partigiani Gianfranco Pagliarulo. Con lei c’erano Giuseppe Conte del M5S a Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e sinistra, a Riccardo Magi di +Europa, fino a Maurizio Acerbo di Rifondazione. Grandi assenti, invece, Matteo Renzi e Carlo Calenda, che pur essendo stati invitati hanno disertato l’appuntamento bolognese.

Schlein: "Lavoriamo a una grande alternativa"

“Stasera vorremmo fosse un momento di svolta, e che qui nascesse un fronte costituzionale e antifascista. Questo è solo l’inizio”, dice Pagliarulo che invita i leader presenti al dialogo. Invito raccolto dalla segretaria del Pd Schlein che giudica “positivo che in Francia ci sia un accordo di tutti per frenare le destre” che rilancia un fronte comune “popolare e antifascista”.

Sono tante le battaglie che Schlein vuole portare avanti, a partire dalla “difesa del lavoro dignitoso, visto che continuano a bloccare la proposta unitaria che abbiamo fatto sul salario minimo. E infine bisogna sostenere insieme la battaglia contro le riforme sbagliate portate avanti da questo governo. Abbiamo tante ragioni per essere qui insieme”. Si lavora per “costruire una grande alternativa a queste destre, a partire dai temi”.

Conte: "In Emilia-Romagna ci aspettiamo un confronto"

"Come sempre ci aspettiamo un confronto e la possibilità di discutere di temi e progetti", ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, facendo riferimento alle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna.

Confronto che Conte si aspetta anche a livello nazionale. "In Francia c’è il tentativo di contrastare e frenare l’avanzata delle destre - ha aggiunto - . Tuttavia io per l’Italia non mi accontenterei di accordi di desistenza per battere le destre. Punterei a un programma di governo e cambiamento della società vero e positivo".

Tra i punti critici, c'è anche il premierato che "è una riforma scellerata - ha detto - perché concentra potere senza assicurare stabilità e riduce il parlamento a una pletora di maggiordomi". "Io non credo - ha aggiunto - non si possa discutere di riforme della Costituzione, ma non a colpi di maggioranza o con un sistema squilibrato".

Bonelli: "Mai più l'errore di andare divisi"

"Bisogna avere la consapevolezza che non deve essere più commesso l'errore di andare divisi come è stato fatto il 25 settembre 2022 quando si è consegnato il governo del Paese su un piatto d'argento alla destra peggiore d'Europa. Questo sarebbe inammissibile, i cittadini non lo vogliono", ha detto il leader di Europa Verde Angelo Bonelli.

"A partire da oggi - ha aggiunto - inizia una fase estremamente importante per il Paese: dimostrare non solo visivamente che l'opposizione c'è, ma che deve lavorare a difesa della democrazia, della Costituzione e della figura di garanzia del presidente della Repubblica. Cominciare a lavorare su un minimo comune denominatore programmatico. L'Italia ha bisogno di giustizia sociale e giustizia climatica".

Magi: Vogliamo costruire il primo polo, non il terzo

"Io sono abituato al dialogo e il dialogo più difficile e anche più fruttuoso è quello fra chi è più diverso da te - ha sottolineato il segretario di Più Europa Riccardo Magi - . Spero ci siano altre occasioni per coinvolgere quelle opposizioni che stasera mancano. A noi interessa contribuire a costruire il primo polo del paese, non il terzo polo, cioè un'alternativa credibile a questa destra", ha concluso.