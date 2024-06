Prove di campo largo alla festa Anpi di Bologna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Prove di campo largo nel nome della Resistenza e della Costituzione. Lunedì 1 luglio alle 20.30, in piazza Lucio Dalla a Bologna, nella serata conclusiva della festa dell'Anpi, saranno infatti sul palco, insieme, i leader dell'opposizione.

Ci saranno infatti la segretaria del Pd Elly Schlein, il leader del M5s Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana, Angelo Bonelli dei Verdi, Riccardo Magi di +Europa e Maurizio Acerbo di Rifondazione. Il presidente dell'Anpi Gianfranco Pagliarulo fa sapere di aver invitato anche Matteo Renzi e Carlo Calenda, senza aver ottenuto risposta.

L'invito di Prodi al "campo larghissimo"

Di "campo larghissimo" come formula vincente in vista delle elezioni regionali è stato anche il Professor Romano Prodi. Il Professore, però, mette in guardia contro gli scossoni a livello locale, come l’elezione di due sindaci “civici” a Castel Maggiore e Pianoro. "A livello locale - spiega - c'è sempre qualcosa che può andare in maniera diversa" dalle aspettative.

“La lezione da prendere e che vale per tutti - chiarisce il Professore all'Oratorio San Filippo Neri con Enrico Letta e Ignazio Visco - è che le vittorie del campo largo nelle ultime elezioni sono dovute a delle scelte di candidature di livello. Nel momento in cui non si sta chiusi nel piccolo orto, è molto più facile vincere. Si perde quando c'è l'arroganza di dire "tanto siamo fortissimi e possiamo battere chiunque".