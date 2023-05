Elezioni a Camugnano, Masinara per il bis: "Abbiamo acceso il faro sul nostro piccolo comune"

A Camugnano il 14 e il 15 maggio si va alle urne per le elezioni amministrative. Tutti i cittadini residenti sono chiamati al voto domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15 (oltre a Camugnano elezioni anche per Castel D'Aiano). Il sindaco uscente Marco Masinara, dopo 5 anni di operato, si ricandida.

Sindaco, facciamo un bilancio del suo primo mandato a Camugnano?

"Come noto non appartenevo al mondo della politica nonostante facessi un lavoro a stretto contatto con la realtà (40 anni in Acer ndr). Il mio bilancio non può ch essere molto positivo anche se diciamolo, negli ultimi cinque anni c'è stata anche la pandemia e le problematiche che ne sono derivate sono state tante. Tuttavia è stata indiscutibilmente una bellissima esperienza non solo per me, ma anche per la mia maggioranza: abbiamo lavorato in gruppo e siamo stati anche fortunati per la possibilità di salire sul treno del pnrr e anche su quello dei vari bandi regionali. Posso dire che abbiamo svoltato e che quegli 11 milioni e mezzo di euro che abbiamo fatto arrivare a Camugnano sono stati preziosi, soprattutto dopo tanti anni senza investimenti. E andranno tutti alla comunità".

Dove sono stati concentrati questi investimenti?

"Poter disporre di questi fondi è una soddisfazione ma è anche responsabilità perché come già detto, sono investimenti che vanno alla comunità. Sono stati principalmente concentrati nel capoluogo perchè purtroppo la maggior parte dei bandi sono congeniati per fare punteggio in una certa maniera e purtroppo queste condizioni hanno di fatto escluso le frazioni, che se saremo nel prossimo mandato continueremo a valorizzare come abbiamo fatto con alcuni progetti di valorizzazione di realtà molto piccoli ma meritevoli".

Quali sono i temi del secondo mandato? Su cosa si concentrerà qualora fosse riconfermato e come sta andando la campagna elettorale?

"Sarebbe bello vedere terminate le opere per le quali abbiamo ottenuto i fondi, questo è scontato. Le cose da fare sono ancora tante, in squadra sono entrate nuove persone e da queste persone sono già arrivate delle idee. Se saremo confermati ci concentreremo sugli aspetti della vita quotidiana e dei problemi di ogni giorno. Ci piacerebbe coinvolgere il settore dell'agricoltura (per noi molto importante) anche per aiutare il comune nella manutenzione del territorio. Tante altre cose da mettere in campo, avremo bisogno di altri aiuti e altri investimenti. Un'altra soddisfazione è avere quattro liste su Camugnano: direi che è la prova che c'è un interesse che prima non c'era mai stato se pensiamo che oggi si candidano 40 cittadini su 1.550 residenti. Una bella percentuale direi. Unico rammarico, mi sarebbe piaciuto avere un confronto diretto con il mio avversario".

C'è una cosa fatta che la rende particolarmente fiero?

"Sono diverse ma un esempio lo posso fare. Una missione impossibile che è diventata possibile. L'anello ciclabile all'interno del Brasimone: ce l'abbiamo fatta".

Marco Masinara è stato eletto sindaco di Camugnano nel 2018 con la sua "Lista Civica Dialogo e Futuro per Camugnano - Insieme si può": per lui, dopo 40 anni in Acer, era la prima vera esperienza politica. Aveva spiegato che erano partiti da un piccolo gruppo: "Abbiamo ascoltato la gente, siamo stati nelle frazioni e poi abbiamo composto una lista che è andata al di là dell'appartenenza politica (il punto di partenza di Masinara era il PD ndr). 13 persone di età diverse, professioni diverse, tutti con obiettivi comuni per il territorio. Abbiamo coperto bene il territorio e abbiamo due donne che hanno raccolto moltissime preferenze".