Elezioni a Camugnano, la candidata Nicoletta Marotti Puccetti: "Rilanciare l'economia della montagna"

Due i Comuni del bolognese al voto alle elezioni amministrative 2023. Uno di questi è Camugnano, dove si vota domenica 14 maggio (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 15 maggio (dalle ore 7 alle ore 15). A candidarsi con la lista APP per Camugnano c'è la civica Nicoletta Marotti Puccetti: "Amo da sempre questo territorio e questa gente, di cui mi sento parte a pieno titolo. Vorrei vederlo rifiorire e vorrei valorizzare le straordinarie potenzialità che custodisce. La nostra lista, APP per Camugnano, vuole portare vitalità, benessere e armonia sociale puntando molto sul metodo dell’ascolto e della partecipazione attiva. In tutti questi anni ho sempre messo a disposizione le mie competenze organizzative e coordinative in ruoli di alto prestigio senza mai tirarmi indietro. Adesso voglio farlo per Camugnano e per la sua gente". Il claim della sua campagna elettorale è 'Ritornare a credere''. E a Camugnano i candidati sono quattro: oltre al sindaco uscente Marco Masinara, ci sono Alfredo Del Moro, Antonio D'Elia e l'intervistata Nicoletta Marotti Puccetti.

Chi è Nicoletta Marotti Puccetti?

"Sono una persona che vive del proprio lavoro, faccio l’insegnante in “scuole di frontiera” (Istituti Professionali). Nel mio DNA c’è una propensione forte alla vita associativa che si è sempre coniugata con una tensione a prendersi cura del bene comune, a partire dalle istanze e dalle risorse della società civile. In una parola sono cresciuta nutrendomi della cultura della sussidiarietà.

Tra le esperienze professionali che mi hanno maggiormente formata vi sono i tredici anni in cui sono stata docente utilizzata, per concorso, presso il Provveditorato agli Studi di Bologna, su progetti innovativi nel campo della transizione scuola-lavoro, dell’imprenditorialità giovanile e dell’educazione alla cittadinanza e alla sicurezza. Si trattava di progetti interistituzionali che hanno visto il coinvolgimento della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Bologna, dell’ASL, delle polizie municipali e di numerose associazioni attive nel nostro territorio. La mia esperienza politica riguarda soprattutto la cura della vita della 'polis' (nel senso greco), ovvero l'impegno in numerose associazioni di volontariato (a partire da un'associazione professionale di insegnanti, ma anche pubblica assistenza, e associazioni che operano nell'ambito sociale e di cura delle persone fragili e anziane). Ho collaborato anche a Bologna con una lista civica (Insieme Bologna) che aveva espresso un candidato civico per il Comune di Bologna.

La molla che ha innescato il desiderio di mettermi in gioco è stato l’aver osservato con un senso di sconforto e impotenza il lento e progressivo declino di un luogo che, nel mio vissuto giovanile, era caratterizzato da una grande vitalità. Al di là dei privilegi che la natura ha dato a questa terra, vi erano attività fiorenti, apprezzati artigiani, tre alberghi e una vitalità delle relazioni sociali, anche per i giovani. Da anni mi chiedo che cosa si potrebbe fare per invertire questa linea di tendenza ed ho spesso occasione di confrontarmi con altre persone che vivono nel territorio e condividono la mia visione. (questo anche per la domanda precedente)".

Perché ha deciso di candidarsi alla comunali di Camugnano?

"Sono profondamente radicata in questo territorio (il mio bisnonno era di Greglio, mio nonno di Vigo, mia mamma e tutte le mie zie e mio zio di Camugnano; la famiglia di mio marito proviene da Ponte di Verzuno) e voglio vederlo rifiorire, valorizzando le sue potenzialità e incentivando i giovani a non abbandonarlo. Nella mia vita ho ideato numerosi progetti innovativi, a livello nazionale e internazionale, con una particolare attenzione ai giovani e agli anziani; desidero mettere le mie competenze al servizio di questa comunità.

Insieme alla mia squadra, APP per Camugnano, vogliamo portare vitalità, benessere e armonia sociale, ascoltando e valorizzando chi vuole partecipare attivamente in ottica di sussidiarietà. Ho incontrato numerose persone radicate nel territorio, che hanno messo a disposizione della comunità le loro energie e i loro talenti: credo sia importante valorizzare tutto questo, perché nessuna delle energie positive vada perduta".

Quali sono le priorità di Camugnano in questo momento?

"La nostra prima priorità è quella di essere vicini alle persone, aprire canali di ascolto autentico (senza filtri) per poter intercettare le esigenze reali e prepararci a farcene carico, una volta che avremo la responsabilità di farlo. Per quanto riguarda il progetto politico la nostra priorità fondamentale è quella di rilanciare un'economia della montagna valorizzando al massimo sia le energie positive presenti sul territorio (microimprenditorialità, associazioni di volontariato, ecc.), sia la possibilità di 'fare rete' con un contesto più ampio, a partire dai comuni confinanti. Per quanto riguarda il rilancio del turismo, per esempio, riteniamo importante creare un "brand" territoriale allargato che colleghi l'area camugnanese, con i suoi tesori, a tutte le aree di interesse turistico a cui siamo fisiologicamente connessi (Montovolo, la Rocchetta Mattei, l'area di Porretta Terme, fino ad arrivare al Corno alle Scale). La stessa logica anima il nostro impegno per quanto riguarda il rilancio di agricoltura ed enogastronomia, puntando sulle tipicità del territorio e le specie autoctone (pensiamo alla Mela Rosa Romana, ma anche ai grani antichi) e tutto ciò che può incentivare i giovani a rimanere sul territorio e divenire attrattivo anche per chi ad esso si può accostare per fruirne e operarvi. L'attenzione alle energie pulite, il miglioramento delle connessioni (viabilità e trasporti) e della connettività digitale, fanno da corollario al nostro progetto complessivo. Abbiamo alcune idee che riguardano in modo specifico i giovani, come ad esempio dei servizi di supporto all'imprenditorialità giovanile, e tutto ciò che può servire alla loro realizzazione e sviluppo professionale".

Chi sono le persone che compongono la squadra che la supporta?

"Siamo una lista 'autenticamente civica', che non ha partiti alle spalle, né in modo palese (vi è chi ha dichiarato i simboli dei partiti che lo appoggiano), né in modo occulto (vi è chi ha fatto aprire la sua campagna elettorale dal Presidente della regione ... e di un partito...). Si tratta di persone che lavorano, chi come imprenditore chi come professionista, diversi di loro risiedono nel territorio camugnanese o nei comuni limitrofi e gli altri hanno tutti legami significativi con la comunità di Camugnano. Ciascuna di queste persone ha accettato di mettersi in gioco, anche auto-finanziando la campagna elettorale, e impiegando tempo ed energie con grande generosità".

In campagna elettorale sta incontrando e ha incontrato tanti cittadini: cosa le dicono e cosa le chiedono?

"Ho accettato di candidarmi proprio perché dei cittadini camugnanesi, che mi conoscono fin da bambina, me lo hanno chiesto. Ho improntato la mia campagna elettorale sull'ascolto attivo delle istanze che provengono dalle persone, spesso 'stanche' di logiche politiche trite e già viste, che non hanno portato particolari frutti per la comunità camugnanese. Ho sentito molto il "calore" delle persone che hanno apprezzato sia la genuinità del mio (e nostro) modo di porci, sia il fatto che sia la prima donna che si candida alla carica di Sindaco del Comune di Camugnano. Ovviamente ci sono anche persone che hanno dichiarato di essere legate ad antiche abitudini e fanno fatica a cambiare prospettiva, ma confido che - attraverso un percorso di ascolto e chiarimento dei progetti e delle prospettive - anche queste persone finiranno per apprezzare la ventata di novità che il mio gruppo intende portare. Dobbiamo "ritornare a credere", è questo il nostro slogan e tutti noi ci crediamo davvero: ritornare a credere in una politica pulita non schiava degli interessi di partito, ritornare a credere in un'economia della montagna vista come un'opportunità per valorizzare un territorio prezioso, ritornare a credere nella possibilità di guardare al futuro con speranza.