Cannabis legale, Elly Schlein ai Giardini Margherita. Fdi: "Sdoganata la commercializzazione, cosa pensa Bonaccini?

Ancora polemiche sull'iniziativa a favore della legalizzazione della cannabis, organizzata, tra gli altri, dalle Sardine ai Giardini Margherita. Prima lo striscione dei "patrioti", con tanto di botta e risposta, ora in un’interrogazione, il consigliere regionale Giancarlo Tagliaferri (Fdi) chiede al Presidente Bonaccini di prendere "posizione sulla partecipazione della vicepresidente della Giunta Elly Schlein. La droga è una piaga che uccide migliaia di giovani e distrugge vite umane e famiglie: il modello è forse il banchetto della marijuana con la vicepresidente come promoter?” scrive Tagliaferri in una nota "Tutti insieme per distribuire 6mila piantine di cannabis già acquistate tramite la piattaforma Ginger e poi per discutere con deputati, con esponenti di Forum Droghe, con vicesindaci vari e con la partecipazione straordinaria della vicepresidente e assessore ai Servizi sociali Elly Schlein: poco importa che il principio attivo delle piantine in questione fosse basso e rientrasse nei tetti previsti dalle leggi vigenti. Nemmeno in Olanda, patria e modello dell’antiproibizionismo, sono i privati a distribuire la droga legale: è lo Stato che, come accade per le sigarette in Italia, ne ha il monopolio”.

Così facendo, spiega Tagliaferri “la vicepresidente Schlein e le sue amiche Sardine hanno di fatto sdoganato la commercializzazione dei privati. Se ne sono consci è molto grave, e, se come pensiamo noi, non si sono nemmeno posti il tema, è anche peggio”.

Quindi il consigliere si rivolge al presidente della Regione per chiedere "cosa pensa del comportamento della vicepresidente nonché assessore ai Servizi sociali Elly Schlein e se intenda dare spiegazioni agli emiliano-romagnoli circa il fatto che sia questa la linea della Regione. E non ci dica che l’assessore ai Servizi sociali Schlein era lì a titolo privato, perché una vicepresidente rappresenta sempre e comunque tutta la Regione e in primo luogo il suo presidente”.

Nel pomeriggio di ieri, un altro consigliere regionale, Marco Lisei, e alcuni militanti del partito guidato da Giorgia Meloni, avevano distribuito volantini ai Giardini Margherita "contro tutte le droghe".

Per le Sardine invece "quella di Bologna è la degna conclusione di un tour che ci ha permesso di conoscere e dare un volto a una comunità consapevole, sorridente, trasversale, bella - si legge sui social - Che pur non avendo bisogno di una legge per sapere che la cannabis non è equiparabile alle droghe, rivendica una svolta politica e giuridica perché normalità DEVE fare rima con legalità. E mentre quattro gatti di Fratelli d’Italia cercano un po’ di visibilità a pochi passi da noi, i Giardini Margherita si riempiono di circa duemila piantine, tra le mani di chi passeggia, tra le casse bluetooth degli adolescenti, nei cestini delle biciclette, ai tavolini dei chioschi tra uno spritz e una birra".

(Foto FB '6000 Sardine')