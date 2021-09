Capienza luoghi cultura e sport, Bonaccini: "Palazzetti dello sport al 50%? Si rischia di far saltare per aria le società"

Per il presidente, soddisfatto dell'aumento della capienza di stadi, teatri e cinema, non si spiega la faccenda dei palazzetti al 50%: "Ulteriori ristori anche a locali da ballo e discoteche"

"Abbiamo deciso in Giunta di dare ulteriori ristori anche a locali da ballo e discoteche, visto che abbiamo bilancio sano". Lo ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, intervistato da Myrta Merlino a L'aria che tira "sul governo Draghi do ottimo giudizio, anche di tutte le misure prese, sono soddisfatto dell'aumento della capienza di stadi, teatri e cinema, ma i palazzetti al 50% faccio fatica a capirlo, non so se si rendano conto come si faccia a giustificarlo. Si rischia di far saltare per aria società che in un anno e mezzo non hanno visto un euro".

Quindi il presidente non è totalmente sul parere del Comitato Tecnico Scientifico - Cts - per aumentare la capienza al 75% negli stadi, all'80% al cinema, teatri e sale da concerto al chiuso, al 100% nei locali all'aperto. Le discoteche rimangono invece chiuse: "I loro sindacati dicono 'fateci aprire con il Green pass', e contingentamento, sanno anche loro che il distanziamento è difficile, ma qui abbiamo la doppia vaccinazione quasi al 90%, è un segnale anche di fiducia, quindi non se ne capisce la ragione".

"Se aumenti all’80% la capienza dei teatri e dei cinema al chiuso e al 75% quella degli stadi è incomprensibile la decisione di tenere i palazzetti dello sport al 50% quando si entra solo (e giustamente) col Green pass e utilizzo comunque anche della mascherina. Governo rifletti" ha scritto ieri Bonaccini sui social.