Lombardo alla Conferenza di Calenda: dopo il Pd, futuro in 'Azione' per l'ex assessore?

Che ci fosse del malcontento era apparso chiaro, tanto da prendere la decisione di lasciare il PD. Ora, l'ex assessore comunale al lavoro, Marco Lombardo, si avvicina ad "Azione" di Carlo Calenda. Domani, 10 dicembre, sarà infatti di fianco all'ex candidato sindaco di Roma e a Giulia Pigoni, consigliere della Regione Emilia-Romagna e coordinatrice regionale di Azione, a una conferenza alle 11.30 al Centro CostArena di via Azzo Gardino, “Il tempo dei riformisti: Azione cresce a Bologna”.

"Sono stato uno dei fondatori del partito democratico nel 2007 - aveva scritto in una nota social quando ha deciso di uscire dal partito - non provenivo nè dai DS, nè dalla Margherita: ero un 'nativo', uno dei tanti giovani che era stato convinto dalla promessa di cambiamento della società italiana che portava con sè l’idea di costruire un partito nuovo, capace di tenere insieme anime diverse. Sono stati anni belli e intensi, fatti di vittorie e sconfitte, di speranze e di delusioni".

L'ex assessore infatti ha iniziato al Circolo di San Donato, nel 2012 è entrato nella segreteria provinciale del PD Bologna, è stato vice-segretario dei dem felsinei da Agosto 2014 a Febbraio 2015 e a giugno del 2016 è stato eletto nel Consiglio Comunale di Bologna, poi la nomina ad assessore al lavoro e alle politiche europee. Nel febbraio del 2020 mi sono state aggiunte dal Sindaco anche le deleghe su immigrazione ed accessibilità.

Insieme a un altro ex assessore (Alberto Aitini) aveva appoggiato Isabella Conti nella sua corsa alle primarie per poi decidere di non ricandidarsi alle elezioni comunali di ottobre.

Lombardo come Richetti?

Stesso percorso dell'ex presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, Matteo Richetti, ora senatore, il quale non votò la fiducia al governo Conte II, uscì dal Partito Democratico e dopo pochi mesi intraprese il percorso politico insieme a Carlo Calenda che portò alla nascita di "Azione".

