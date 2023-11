Il nuovo Cas alla Caserma Gamberini non convice: "Non è abitabile, lavori non fatti"

Coalizione Civica e Progresso Ozzano espongono le loro perplessità sull'abitabilità del Cas alla Caserma Gamberini che dovrebbe ospitare fino a 300 migranti in un comune di 14mila abitanti.

La decisione della Prefettura di Bologna ha suscitato notevoli preoccupazioni nelle settimane precedenti. Detjon Begaj, capogruppo di Coalizione Civica Bologna, Bruna Bandini, Consigliera Comunale Progresso Ozzano, con il suo capogruppo Aldo Gori, hanno tracciato un quadro preoccupante parlando di inadeguate caratteristiche del luogo, dell'isolamento sociale in cui è situato e della mancanza di trasparenza e condivisione nei processi di apertura del centro.

"Noi riteniamo che l'accoglienza deve essere rispettosa dei diritti umani" ha commentato Bandini perché "sono elementi necessari e indispensabili per evitare anche questioni sociali. La scelta della prefettura di questa caserma, Gamberini ndr, ci porta da una forte preoccupazione anche per la logistica, perché la caserma è un punto isolato e non ha nessun contatto con il centro del paese". Il comune aveva una relazione tecnica commissionata dal comune di Ozzano fatta nel 2021 ma di quel rapporto "non è stato fatto nessun tipo di lavoro" ha aggiunto la consigliera. Per renderla "sicura e abitabile" la struttura doveva essere sottoposta a degli "interventi strutturali" di circa "750 mila euro".

Come segnalato dall'associazione ‘Ya Basta Bologna’, preoccupa il fatto che il contratto d'appalto non preveda alcun servizio specifico per i percorsi di inclusione delle persone ospitate, contrariamente alle nuove disposizioni del decreto legge n. 20/2023, che elimina servizi cruciali come l'insegnamento della lingua italiana, l'orientamento legale e territoriale, e l'assistenza psicologica nei Centri di Accoglienza. Sempre secondo Bandini il tessuto sociale sarebbe propenso ad ospitare questa comunità anche vista una vasta rete di volontari ma “Si fa fatica a pensare di fare un’accoglienza in questo modo, quando non hanno possibilità di vedere il centro, quando non sanno una parola d’italiano” ha concluso la consigliera.

“Trovo sia grave che la prefettura non collabori con le amministrazioni" -ha rimarcato Begaj, ricordando anche le vicende del Cas di Bologna- "abbiamo chiesto anche di fare un sopralluogo al Mattei, richiesta che la prefettura ha rimbalzato sul ministero. Noi non abbiamo risposta da quasi due mesi". A seguire il capogruppo ha puntato il dito verso l'esecutivo attribuendo tutto ad "una strategia del governo per creare insicurezza e scaricare tutto sulle amministrazioni comunali” ha chiosato Begaj.

La struttura ad oggi è munita di soli otto carabinieri ed entro la settimana dovrebbero giungere i primi 48 migranti, anche se il loro arrivo non è ancora ufficiale perché ci sarebbe un problema con l'impianto elettrico che potrebbe posticipare gli ingressi. Il gruppo rivolge un appello alla Prefettura e al Governo, chiedendo di garantire delle condizioni umane per le persone attese.