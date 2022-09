Elezioni, Casini: "Se Orban e Vox sono i nuovi amici dell'Italia c'è da preoccuparsi" | VIDEO

Mancano quattro giorni alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre e gli attori in causa provano a tirare le prime somme sulla campagna elettorale. Tra questi Pier Ferdinando Casini, candidato del Partito Democratico al collegio uninominale di Bologna che, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 settembre, ha incontrato elettori e stampa in un incontro all’Hotel Savoia Regency in via del Pilastro.

“Bilanci non ne faccio, anche per scaramanzia. A farlo saranno gli elettori – dice Casini a margine dell’incontro –. Certamente vedo un clima di grande attenzione e mobilitazione a Bologna e in Emilia-Romagna: sono stato tra le persone, ho ‘fatto i mercati’ e ho visto grande interesse da parte della gente”. Il senatore ha poi tagliato corto sulla possibile coalizione con il Movimento 5 Stelle, mentre sul rigassificatore di Ravenna si è detto allineato al ‘sì’ di Bonaccini. Infine, Casini ha lanciato un monito sulle possibili alleanze in campo europeo se a vincere dovesse essere la coalizione di centro destra: “Se i nuovi alleati dell’Italia saranno Orbàn e Vox c’è da mettersi le mani nei capelli”.

