"Andreotti era garante dell'Israele e del popolo palestinese" Casini sull'ex premier

“Proteggere il popolo palestinese nel Dna della Democrazia Cristiana”. Pier Ferdinando Casini ha esposto il suo punto di vista sulla storia di Andreotti, con particolare enfasi sulla politica estera in Medioriente, alla presentazione del libro “Giulio Andreotti: La politica di concretezza negli anni dell’apertura a sinistra” scritto da Carmine Abate. Hanno partecipato all’incontro anche Alberto De Bernardi, docente di storia contemporanea all’Alma Mater e Marco Battiato, vicepresidente di Italia Viva Bologna, come moderatore.

Sviluppi delle stragi nella striscia di Gaza e delle vittime palestinesi e israeliane sono all’ordine del giorno, e durante il suo lungo intervento, il senatore del Pd e storico democristiano, ha ricordato come molti membri della Dc, per esempio Andreotti, Forlani e Fanfani, fossero tutti d’accordo che sia l’Israele sia la Palestina avessero il diritto di esistere, partendo da un aneddoto dei suoi primi anni da parlamentare.

“Feci un giorno una dichiarazione truculenta contro Arafat e quella fu l’unica volta in cui sono stato redarguito con delle parole che vi lascio solo immaginare da Forlani, che era il tipo più tranquillo del mondo” ha raccontato Casini. “Mi chiamò dicendo che stavo sbagliando tutto, stavo sovvertendo, perché – continua il senatore - noi eravamo per due popoli e due Stati. Noi dobbiamo tenere presente il diritto del popolo palestinese di avere il suo territorio”.

Per quanto riguarda i coloni che sottraggono illegalmente territorio ai palestinesi nella Cisgiordania, Casini ha commentato: “Se noi diciamo sì a due popoli e due Stati e poi consentiamo ad Israele l'insediamento di coloni nei territori palestinesi, è chiaro che svuotiamo poi di significato tutto il discorso dei due popoli e due Stati, perché due popoli e due Stati significa che devi avere una contiguità territoriale”.

Il libro non copre il periodo storico che anticipa le tensioni tra Israele e Palestina, ma “si concentra su quello che era l'attenzione di Andreotti per il Medio Oriente e la sua politica estera filoaraba” ha commentato Abate, autore del volume e firma per il Riformista. “Andreotti è stato un testimone della storia, oltre che un protagonista. Il libro in sé ha il valore in più che ci sono delle interviste realizzate con Bruno Vespa, Serena Andreotti, Massimo Franco, Paolo Cirino Colucino e anche con Filippo Ceccarelli, ovvero di personaggi che hanno avuto rapporti umani con lui, dandoci modo di capire Andreotti a 360 gradi” ha concluso lo scrittore.