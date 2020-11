Valentina Castaldini nominata coordinatrice Forza Italia Bologna

La consigliera regionale Valentina Castaldini guiderà Forza Italia alle prossime amministrative di Bologna. È stata infatti nominata commissaria cittadina di Bologna. La nomina, accolta "con enorme piacere", è arrivata a Castadini dal coordinatore regionale Enrico Aimi "dopo una consultazione con il coordinamento nazionale".

Lo comunica la stessa consigliera diffondendo la lettera d'incarico arrivata dal partito di Silvio Berlusconi. "L'avvicinarsi della data delle elezioni amministrative e la necessità di creare una rinnovata squadra in regione e nel capoluogo come richiesto mi dal nostro presidente Silvio Berlusconi, non può che partire dalla selezione della migliore classe dirigente".

Castadini aggiunge: "Non posso che far tesoro di questo incarico in un momento così delicato. E per questo ringrazio per la fiducia anche la senatrice Anna Maria Bernini che mi ha accolta in Forza Italia come casa politica e tutto il mio impegno sarà messo in campo per ricostruire il partito a Bologna, in previsione delle prossime elezioni amministrative. Cercherò di farlo ancorata ai nostri valori. Portando avanti i tratti identitari e liberali di Forza Italia, e sarò pronta ad ascoltare chiunque voglia far parte di questo progetto".

L'obiettivo, sottolinea Castaldini, "resta quello di costruire una lista che sia all'altezza delle aspettative per la città di Bologna e che tenga conto, soprattutto in questo periodo, di tutti i corpi intermedi. Solo così si può ripartire".