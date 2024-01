Castel San Pietro verso le elezioni, Mazzoni: "Lega e FDI avanti insieme, siamo al lavoro"

"Tra Lega e FDI su Castel San Pietro non c’è nessun problema, anzi c’è sempre stata condivisione di idee e progetti con un dialogo costante". Getta acqua sul fuco il consigliere Davide Mazzoni - eletto per la Lista Lega-FdI - all'indomani di alcune notizie che mettevano in luce una situazione movimentata nel comune bolognese prossimo alle elezioni per scegliere il nuovo sindaco.

Alle urne il centrodestra vuole dirigersi compatto e ben corazzato. "Siamo al lavoro insieme - sottolinea infatti Mazzoni - per trovare la migliore soluzione che possa portare un reale cambiamento in paese dopo tantissimi anni di governo PD".

Circa le presunte tensioni interne il consigliere stronca ogni polemica: "I rapporti sono ottimi e si procede insieme verso l’obiettivo comune. Si smentisce quindi totalmente la ricostruzione data dal Movimento Popolare per Castello".