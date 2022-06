Cgil, almeno in 600 da Bologna per la manifestazione di sabato a Roma

Sono almeno 600 le persone che da Bologna si preparano a raggiungere Roma per partecipare, sabato, alla manifestazione nazionale "Pace, lavoro, giustizia sociale, democrazia camminano insieme", convocata dalla Cgil in piazza del Popolo.

Ad oggi, infatti, è prevista la partenza di 12 pullman e si arriva così alla cifra dei 600 manifestanti. Ma altre persone si sposteranno autonomanente in treno e quindi è difficile fare un conteggio preciso, spiega alla 'Dire' il segretario della Camera del Lavoro, Maurizio Lunghi, oggi in Montagnola per l'inaugurazione della Festa nazionale di LiberEtà.

In ogni caso, "abbiamo più che superato- sottolinea Lunghi- l'obiettivo posto dalla Cgil nazionale", cioè la partenza da Bologna di 300 persone.