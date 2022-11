Fdi: "No al cibo sintetico, tutelare i nostri prodotti tipici"

"Fratelli d’Italia, anche per voce del ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Lollobrigida, ha già avuto modo di esprimere la propria posizione circa il cibo sintetico, un mezzo pericoloso per distruggere ogni legame del cibo con la produzione agricola, con i diversi territori, cancellando ogni distinzione culturale, spesso millenaria, nell'alimentazione umana e proponendo un'unica dieta omologata, con gravissime ricadute sociali sui piccoli agricoltori", spiegano i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia.

"Il nostro Paese, culla della Dieta mediterranea patrimonio Unesco, sarà in prima linea per difendere il cibo naturale, che è uno dei punti di forza del Made in Italy. Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, poi, i dati di riferimento dell’annata agraria 2019-2020 mostrano come in regione siano oltre 53.753 imprese agricole attive che impiegano circa 38.000 dipendenti. Se consideriamo il totale dei lavoratori (anche non dipendenti) il numero sale a circa 75.000 persone. Non solo: il nostro territorio conta ben 44 prodotti a marchio DOP e IGP: si tratta di eccellenze spesso note in tutto il mondo che rappresentano un patrimonio di cultura e tradizioni enogastronomiche che deve essere tutelato, non integrato o, peggio sostituito, con una serie di alimenti sintetici uniformati e impersonali", incalzano i consiglieri di Giorgia Meloni per i quali "anche la Regione deve essere in prima linea nel dire no al cibo sintetico e nel difendere i nostri prodotti tradizionali".