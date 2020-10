Manifesti fascisti al circolo PD di Borgo Panigale, Tosiani: "Battaglia contro la deriva d’odio"

"Un vero e proprio attacco che ha visto coinvolti alcuni circoli del nostro territorio, così come di altri luoghi in Italia". La denuncia arriva dal segretario del Partito Democratico bolognese Luigi Tosiani dopo la scoperta di alcuni volantini e poster che inneggiano al fascismo sulla cassetta della posta e sulla serranda del circolo PD Olga Bizzarri a Borgo Panigale.

"Voi Bella ciao, noi inno a Roma, giovinezza", riporta uno dei manifesti 'firmati' da Azione Frontale: "E' una canzone che esprime i valori di solidarietà, uguaglianza, resistenza, quello per cui hanno combattuto i nostri nonni. Per liberare l’Italia da un incubo 75 anni fa, e costruire una società più giusta, una società democratica - commenta Tosiani . e no, non è una paragone. Non lo potrà essere".

Per il segretario PD si tratta di "un blitz da parte, evidentemente, di alcuni gruppi di neofascisti organizzati che non scalfisce il nostro impegno ma ne rafforza la convinzione, nella battaglia contro questa deriva d’odio e per una società più giusta. Ai segretari, ai militanti di tutti i circoli coinvolti va tutta la nostra solidarietà e vicinanza".

"Tutta la mia solidarietà ai circoli del PD oggetto di questa provocazione - scrive in una nota il deputato dem Andrea De Maria - i Democratici non si faranno intimidire. A maggior ragione difenderemo i valori dell'antifascismo che sono la forza più grande della nostra Democrazia".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Azione Frontale nella notte ha agito anche in tre circoli PD di Roma.