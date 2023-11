Città 30 e ambulanze, il PD difende Lepore: "Quella su Tokyo era una battuta"

A Tokyo le ambulanze vanno a 30 km/h con la sirena spiegata e le persone non muoiono ma arrivano in ospedale? "Era evidentemente una battuta del sindaco sulla Città 30". Il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale Michele Campaniello si schiera in difesa del sindaco Matteo Lepore contro la pioggia di critiche proveniente dalle opposizioni. Al centro delle polemiche alcune frasi che il primo cittadino, fresco di ritorno da un viaggio in Giappone, ha condiviso durante un incontro con il CNA: "A Tokyo il limite è ai 50 in alcune strade e ai 30 in altre, non ci sono auto parcheggiate e quindi di fianco ci sono le strisce rosse per le piste ciclabili e le strisce verdi per i pedoni. Le ambulanze con la sirena vanno ai 30 e le persone non muoiono, arrivano in ospedale. Sono rimasto sconvolto".

Esternazioni che a loro volta avevano sconvolto le opposizioni, la cui reazione non si è fatta attendere: "Lepore posi il fiasco, sostenere che anche le ambulanze, in Giappone, viaggino ai 30 all’ora è fuori da ogni senno” aveva scritto in una nota Stefano Cavedagna, capogruppo di Fratelli d’Italia. "È l’ennesima posizione ideologica di un’amministrazione che è pronta a sacrificare tutto sull’altare dei propri progetti politici, è grave che anche il diritto alla salute venga considerato politicamente sacrificabile", aveva rincarato la dose il capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto.

Una facezia, quindi, fatta "in un contesto di confronto sereno e positivo, dove non sono mancati appunto anche scambi ironici tra i presenti", continua la nota di Campaniello, "sembra assurdo dover specificare che le ambulanze e tutti i mezzi di soccorso continueranno ad avere il regime particolare che il codice della strada prescrive". E non risparmia a sua volta un attacco ai consiglieri delle opposizioni: "Toni che non siamo disposti ad accettare, e che stanno diventando sempre più offensivi e frequenti, non solo nei confronti del sindaco, ma anche di altri esponenti dell’amministrazione, in quanto si tratta di vere e proprie intimidazioni verbali che non ci piacciono e non ci sono mai piaciuti", conclude il capogruppo dem.