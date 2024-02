Città 30, Lepore: "Noi come gli irriducibili Asterix e Obelix, a Roma per la prova finale"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dai cortei, alle manifestazioni, dalla raccolta firme, ai referendum e, per ultima, la direttiva del Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che limita i limiti a 30 km orari. Ma non è finita. Se sui social nei giorni scorsi si sono susseguiti meme, vignette e video ironici, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, non è da meno.

Bologna e la giunta come Asterix e Obelix? Irriducibili? Questo lascerebbe intendere il suo post: "A seguito di continue sconfitte da parte del villaggio di irriducibili Galli, il Senato romano inizia a credere che i Galli, a causa della loro apparente invincibilità, potrebbero essere dei - scrive il sindaco - Giulio Cesare, apertamente sdegnoso del suggerimento, decide di testare il villaggio e incontra il loro capo, Abraracourcix, dichiarando che i Galli devono affrontare una sfida, ispirata alle dodici fatiche di Eracle: i migliori guerrieri del villaggio devono svolgere una serie di dodici nuove prove, che solo gli dei possono svolgere con successo".

Se le prove vengono superate e Cesare è costretto a consegnare l'impero romano, mentre se cadranno anche solo in una prova, i Galli dovranno arrendersi a Roma. Sono quindi Asterix e Obelix a dover affrontare le prove sotto la guida di Caius Pupus, rinomato per la sua onestà, come loro arbitro.

"Dopo essere usciti dall'Antro della Bestia che costituiva la settima prova, il duo tenta di ottenere il lasciapassare A-38 da un grande edificio burocratico chiamato "la casa che rende folli". Il compito si rivela pressoché impossibile a causa del personale che li dirige da uno sportello all'altro, ma Asterix li batte al loro stesso gioco chiedendo l'immaginario lasciapassare A-39. Il personale è vittima del proprio comportamento e fa sì che il prefetto consegni loro inconsapevolmente il lasciapassare A-38 - sinonimo di documento tanto importante da essere inutile - Successivamente il duo attraversa un burrone pieno di coccodrilli picchiandoli, piuttosto che usando una corda tesa invisibile, e risponde a un indovinello del saggio della montagna che si rivela essere uno spot di un detersivo per lavatrice. Trascorrono quindi una notte in una pianura tormentata dai fantasmi (la pianura dei trapassati), lamentandosi del rumore e convincendo i fantasmi a stare zitti. Asterix e Obelix si ritrovano infine a Roma insieme ai loro compaesani per la prova finale". E conclude con "continua…"