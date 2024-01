Un referendum contro la Città 30: "Aperto a tutti. Facciamo quello che non ha fatto Lepore" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Facciamo quello che non ha fatto il sindaco. Costituiremo il comitato promotore per un referendum che chiederà ai bolognesi se vogliono o meno il limite dei 30 chilometri orari sulle nostre strade. Servono 200 firme per il quesito (sul quale si sta lavorando) e poi lo scoglio saranno le 9 mila da raccogliere in 90 giorni. Da domani (16 gennaio 2024 ndr) verrà messa online la pagina Facebook 'No Bologna Città 30' e una email già attiva a cui scrivere: nocitta30@gmail.com" ha spiegato il capogruppo in comune di Fratelli d'Italia Stefano Cavedagna questa mattina in conferenza stampa. Le aspettative sono quelle di portare i bolognesi al voto entro la fine della primavera, massimo all'inizio dell'estate.

Il comitato è appoggiato dal centrodestra bolognese, in sala non ci sono i simboli di alcun partito (soltanto una bandiera tricolore) ed è dichiaratamente aperto tutte le realtà della città che sono in disaccordo con questo cambiamento (da domani partono le sanzioni): "Sono contrari alla misura dei trenta all'ora sindacati e associazioni di categoria, sarebbe interessante poter avere anche qualche esponente del Partito Democratico al quale daremmo il benvenuto - la provocazione del forzista Nicola Stanzani. Dietro il tavolo della conferenza anche il senatore Fdi Marco Lisei: "Tutti possono entrare nel comitato per mobilitarsi e dire no a una decisione che è stata imposta e sulla quale i cittadini non hanno potuto dire la loro". Presenti anche l'ex Lega Francesca Scarano, Francesco Sassone e il leghista Matteo Di Benedetto.

Fra gli interventi, anche quello di Samuela Quercioli, capogruppo di ‘Bologna Ci Piace’: "Oggi si passa dalle parole ai fatti perché la cittadinanza è contraria a questa misura e lo abbiamo visto appunto dalle quasi 30 mila firme raccolte in questi giorni da una petizione online lanciata da una cittadina di Monte San Pietro.

Quasi 30 mila le firme anti-30 raccolte su una piattaforma online

E intanto sono già 28.000 le firme raccolte dalla petizione lanciata dalla cittadina Guendalina Furini lo scorso 9 gennaio attraverso la piattaforma Change.org. Un segnale per i promotori del referendum dell'interesse a partecipare da parte della cittadinanza: "Non tireremo certo per la giacchetta qualcuno che non vuole avere a che fare con la politica come questa cittadina, la politica è partecipazione e quella del referendum è un'opportunità per tutti, non solo per l'opposizione ma anche per una parte della stessa maggioranza che potrebbe pensarla come noi" ha detto Marco Lisei.

Da domani partono le multe: da 29 a 845 euro, via anche i punti patente

In base al codice della strada il comune ha scelto di partire dal minimo tabellare, anche se nei casi più estremi si arriverà a pagare centinaia di euro di sanzione, oltre che alla sospensione della patente. Più in particolare, questi i casi:

Minimo 29,40 euro per chi supera il limite fino a 10 km/h (quindi tra i 36 km/h e i 45 km/h nelle strade con limite dei 30 km/h), se non si paga entro i 5 giorni la sanzione passa a 42 euro (oltre i 60 giorni a 86,5 euro);

Minimo 121,10 euro e 3 punti della patente per chi va tra 11 e 40 km/h oltre il limite consentito, se non si paga entro i 5 giorni la sanzione passa a 173 euro (oltre i 60 giorni si passa ad 347 euro);

543 euro, 6 punti e sospensione della patente della patente da uno a tre mesi per chi circola tra 41 e 60 km/h oltre il limite;

845 euro, 10 punti e sospensione della patente da 6 a 12 mesi per chi circola oltre 60 km/h in più del limite.

In questi ultimi due casi, essendo prevista la sospensione della patente, la legge non consente lo sconto del pagamento entro 5 giorni.

