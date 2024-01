Città 30, ancora una manifestazione contro: "I cittadini non accettano le imposizioni del PD"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Dopo il presidio sotto Palazzo D'Accursio del 25 gennaio, ancora una manifestazione il 6 febbraio contro la Città 30. Non sono ancora stati resi noti i dettagli della protesta, che prenderà il via alle ore 18, organizzata dal movimento "Una Bologna che cambia", il movimento nato ad ottobre 2020 che alle ultime amministrative ha candidato Fabio Battistini, poi battuto da Matteo Lepore.

"Ringraziamo Una Bologna Che Cambia per avere organizzato un’altra manifestazione contro l’imposizione della Città 30, in data 6 Febbraio. Come Lega aderiamo e saremo presenti personalmente in rappresentanza del nostro partito - spiegano in una nota il segretario cittadino della Lega Cristiano Di Martino e il capogruppo in consiglio comunale Matteo Di Benedetto - è fondamentale tenere alta l’attenzione della cittadinanza sull’imposizione di questa misura da parte del Sindaco Lepore e dei suoi, che puntano a piegare la popolazione. I bolognesi, a nostro avviso, non accetteranno le imposizioni del PD. Per questo, oltre a portare avanti il lavoro come Lega a Roma e a Bologna, in termini istituzionali, anche col tema referendum, saremo presenti anche a questa manifestazione”.