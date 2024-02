Modifiche Città 30. Lepore, la questione serietà e il gelo con le categorie

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La direttiva del MIT sulle città 30 è arrivata. Si attende ora un confronto al quale prenderanno parte i rappresentanti delle città, il sindaco Matteo Lepore in primis, che si è detto aperto a un dialogo sul provvedimento che un mese fa è entrato nel vivo e ha trascinato con sè non poche polemiche e malcontento.

Ma il sindaco tira dritto, appoggiato dalla frangia cittadina che appoggia la nuova Bologna a 30km orari. E' anche una questione di coerenza e serietà. Come lo stesso Lepore ha sottolineato: "Con il provvedimento 'Città 30', abbiamo ridotto gli incidenti in questo mese. Dobbiamo continuare nei prossimi mesi: penso che nessuno mi considererebbe una persona seria se io non andassi avanti". Così il sindaco ieri a margine della tappa bolognese del viaggio de 'Il Treno del Ricordo-L'esodo giuliano dalmata'. La replica - riferisce l'Ansa - è a chi gli chiedeva se intesse andare avanti con la misura varata dalla sua Amministrazione alla luce dell'ultimo summit con le associazioni commerciali che hanno proposto di riportare a 50 chilometri all'ora una settantina di strade fuori dalla cerchia dei viali.

Gelo con le categorie economiche

"Noi vogliamo collaborare - ha fatto sapere il sindaco - ma questo elenco è di fatto un elenco di tutte le strade principali della città, non possiamo certo partire da quello... L'invito è a collaborare e non cadere nel confronto ideologico ". Posizione che avrebbe raffreddato le categorie economiche che - come riferisce ancora l'Ansa- hanno fatto sapere che "a questo punto non è più necessario aprire nessun tavolo di confronto tra Comune e categorie economiche, visto che non c'è materia su cui discutere".

I limiti di velocità sulle strade di Bologna

In pratica dopo l'intervento a gamba tesa del vicepremier Matteo Salvini, e i vari incontri con le diverse rappresentanze cittadine, nulla cambia.

I 30 km/h restano la normalità e interessano tutte le strade cittadine in cui c’è un forte mix di utenti (automobili, motorini, persone a piedi e in bici), e convivono diverse funzioni (traffico, abitazioni, negozi, parchi, scuole, etc.).

I 50 km/h restano nelle strade di scorrimento, che hanno particolari caratteristiche (come l'elevato numero di corsie o la presenza dello spartitraffico centrale), particolari funzioni (per lo più di solo transito dei veicoli a motore), infrastrutture separate per gli utenti più vulnerabili.

