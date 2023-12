Città 30, l'opposizione sta con Sorbi: "Stop sanzioni, realtà nemica della mobilità radical chic"

Le parole del presidente dell’Osservatorio sulla sicurezza stradale, Mauro Sorbi, che ha chesto di ripensare il sistema delle sanzioni dal 1° gennaio 2024 con la partenza ufficiale della Città 30, non sono cadute nel vuoto.

Tra partiti e liste di opposizioni, contrari o quanto meno perplesse sulla riduzione quasi generalizzata della velocità in città, in tanti hanno ribadito l'opportunità di fermarsi, come i consiglieri comunali di BolognaCiPiace, Gian Marco De Biase e Samuela Quercioli: "Premesso che non siamo d\'accordo con Bologna Città 30 e siamo stati i primi a chiedere la sospensione delle multe il 30 ottobre - fanno sapere - ci sembra che la proposta di Sorbi sia di assoluto buon senso", dicono infatti i consiglieri civici. "Se non altro la richiesta è dettata dai tanti incontri che ha tenuto in prima persona in tutti questi mesi coi Comitati vari, le forze dell'ordine e le amministrazioni del territorio", meglio quindi "educare con gradualità al cambiamento della viabilità è un ottimo approccio che va in direzione opposta a quello delle sanzioni".

"Attacchi di bulletti, mobilità radical chic"

Più duro il capogruppo di Forza Italia in Comune, Nicola Stanzani: "Soliti attacchi scomposti e da bulletti da parte dell'ala estremista del PD e di Coalizione Civica verso chi osa non pensarla come loro - scrive in una nota - Ancora una volta a farne le spese è il presidente dell'Osservatorio sulla Sicurezza Stradale della Regione Emilia-Romagna Mauro Sorbi, 'reo', per chi non ammette voci stonate al proprio pensiero unico, di aver messo in discussione quanto meno la tempistica di attuazione del progetto Città 30 e messo in dubbio l'efficacia di tale misura rispetto all'obiettivo della sicurezza stradale. E dire che l'Osservatorio regionale qualche competenza in materia dovrebbe averla. Ma niente da fare - attacca Stanzani - la prepotenza di certi democratici se ne frega della competenza e forse Sorbi ha il difetto di leggere i dati, di andarci sulle strade e di incontrare le persone, che, come è ormai piuttosto chiaro, hanno le stesse perplessità dell'Osservatorio. È così d'altronde, la realtà è una gran nemica dell'ideologia. Anche di quella da strapazzo della mobilità radical chic".

Da una parte quindi la Lega che ha chiesto il referendum, dall'altra Angelo Scavone, coordinatore cittadino di Forza Italia, che ha annunciato un ricorso straordinario contro la delibera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il precedente

Quest'estate l’annuncio di nuovi autovelox aveva fatto scattare la scaramuccia a distanza tra Simona Larghetti, consigliera comunale e delegata metropolitana mobilità e Sorbi che aveva criticato come le nuove installazioni che non avrebbero fatto "diminuire il numero di incidenti". Il vero deterrente, sosteneva, è schierare più "vigili in strada". "Forse è tempo che Sorbi si faccia da parte - attaccò Larghetti - la violenza stradale è un problema serio, non si può trattare con l'opinionismo da bar".