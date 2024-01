Città30: ecco come la direttiva Salvini cambia le regole

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Matteo Salvini, Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, interviene, come già annunciato, sulla Città 30, ritenendo "qualsiasi fissazione generalizzata di limiti di velocità nel contesto urbano risulta di per sé arbitraria. L'imposizione generalizzata di limiti di velocità eccessivamente ridotti potrebbe causare intralcio alla circolazione e risultare pregiudizievole sotto il profilo ambientale, nonché dell'ordinata regolazione del traffico, creando ingorghi e code stradali".

Secondo la direttiva del MIT quindi la circolazione stradale deve essere regolata in ragione delle "precipue caratteristiche di ciascuna strada o tratto di strada".

Questa mattina, da quanto si apprende, Salvini e il sindaco di Matteo Lepore si sarebbero sentiti, dopo lo schema di direttiva del Mit è stata trasmessa anche ad Anci. Ministero e Comune si scambieranno i materiali tecnici dei provvedimenti e proseguiranno insieme nel lavoro di monitoraggio.

A 30 all'ora solo in alcune strade

Assenza di marciapiedi e movimento pedonale intenso; anormali restringimenti delle sezioni stradali; pendenze elevate; andamenti planimetrici tortuosi tipici di nuclei storici e vecchi centri abitati; frequenza di ingressi e uscite carrabili da fabbriche, stabilimenti, asili, scuole, parchi di gioco e simili; pavimentazioni sdrucciolevoli o curve in vario modo pericolose (ad esempio durante la cattiva stagione o in condizioni meteorologiche avverse). Solo in questi casi in città si dovrà abbassare il limite dei 50 km/h: "Nell'eventuale perimetro che circoscrive tutte le zone a velocità limitata contigue deve essere mantenuta una rete di strade con limite a 50 km/h tale da garantire i collegamenti tra punti estremi di detto perimetro", specifica la direttiva.

Codacons: "Se Salvini non fornirà le carte, inevitabile ricorrere al Tar del Lazio"

"Il Ministero dei Trasporti dovrà fornire al Codacons gli elementi tecnici su cui si basa la nuova direttiva relativa ai limiti di velocità nei centri urbani. Lo afferma l’associazione dei consumatori, prima di valutare un possibile ricorso al Tar del Lazio contro il provvedimento del Mit", scrive in una nota il Coordinamento delle associazioni dei consumatori, visto che nella direttiva il Ministero "afferma esplicitamente che i limiti di velocità, se eccessivamente ridotti, potrebbero risultare pregiudizievoli sotto il profilo ambientale, nonché dell'ordinata regolazione del traffico – spiega il Codacons – Vogliamo capire sulla base di quali evidenze scientifiche il Mit sia giunto a tale conclusione su cui poggia l’intero provvedimento, anche in considerazione del fatto che gli studi fin qui emersi hanno evidenziato da un lato benefici ambientali legati ad una riduzione della velocità a 30 km/h, dall’altro nessun allungamento dei tempi di percorrenza per gli automobilisti. Ad esempio una ricerca di TomTom traffic index ha rivelato come a Bologna la velocità media delle auto nelle ore di punta si sia fermata nel 2023 a 32 km/h, in linea con i nuovi limiti fissati dal sindaco Lepore. E’ universalmente riconosciuto, poi, che una velocità massima inferiore favorisce un flusso di traffico più uniforme riducendo le emissioni inquinanti delle auto legate alle continue accelerazioni e decelerazioni".

E ribadisce: "Se il Ministro Salvini non fornirà le carte su cui basa la propria direttiva, sarà inevitabile ricorrere al Tar del Lazio affinché verifichi la legittimità della decisione del Mit".

Leggi anche

Continua a leggere su BolognaToday.it