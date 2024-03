Era già successo l’anno scorso, e anche oggi 11 marzo la vicesindaca di Bologna Emily Clancy è stata contestata durante la commemorazione di Francesco Lorusso, lo studente e militante di Lotta Continua ucciso da un carabiniere di leva l'11 marzo 1977 durante i disordini in zona universitaria. Quando si è avvicinata per deporre una corona di fiori sotto la lapide in memoria di Lorusso in via Mascarella, Clancy, che indossava il tricolore, è stata verbalmente attaccata da alcuni membri dei collettivi: "Sei venuta a fare una passerella", è stata la loro accusa, contestando che "l’amministrazione non ha mai chiesto scusa per quello che è successo. Se vuole partecipare a titolo personale è la benvenuta, se invece viene con la fascia tricolore le cose cambiano".

È stato poi Mauro Collina, portavoce dell’associazione Francesco Lorusso, a rivolgersi ai cronisti al termine della commemorazione e a spiegare il senso della polemica: “L’amministrazione attuale non è certamente quella del ’77”, ha riconosciuto, ma “i genitori di Francesco chiedevano un’assunzione di responsabilità da parte dell’amministrazione, che è cosa diversa dal portare un mazzo di fiori, e che non c’è mai stata”. Quindi, aggiunge, "io capisco se c'è gente che rinfaccia questo alla povera Clancy, che allora non era nemmeno nata, ma che oggi rappresenta un'istituzione che non ha chiesto scusa".

Prima di andarsene, Clancy si è fermata a parlare con un'altra partecipante alla commemorazione, Giuliana Balboni, con cui ha discusso la possibilità di organizzare un convegno per "provare ad arrivare - spiega - a una sorta di riappacificazione".