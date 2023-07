Matteo Lepore scende dalla quinta alla diciassettesima posizione, nella classifica dei sindaci più amati d’Italia, secondo lo studio dell’istituto demoscopico Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, giunto alla sua diciannovesima edizione. Tra i governatori, si piazza al primo posto il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che dalla terza posizione dell’anno scorso arriva alla testa della classifica scalzando così il collega del Veneto Luca Zaia.

La classifica dei sindaci

A guidare invece la classifica dei sindaci è il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala, con il 65% dei consensi. Ad oggi invece il 56,5% dei bolognesi voterebbe per una rielezione di Lepore, mentre l’anno scorso il 59,5% degli intervistati si era detto favorevole a un suo bis (-3%). Nel 2021 il sindaco fu eletto con il 61,9% dei voti. Andando a osservare le performance degli altri sindaci emiliano romagnoli, al quarto posto c’è il sindaco di Parma Michele Guerra, al 13esimo Alan Fabbri (Ferrara), al 18esimo Carlo Muzzarelli (Modena), al 29esimo Katia Tarasconi (Piacenza), al 37esimo Gian Luca Zattini (Forlì), al 47esimo Samil Sadegholvaad (Rimini), al 53 esimo Luca Vecchi (Reggio Emilia), e al 71esimo posto Michele De Pascale (Ravenna).

La classifica dei governatori

Per quanto riguarda la classifica dei governatori, Bonaccini con il 69% dei consensi raggiunge la testa della classifica superando per la prima volta Zaia, che ha mantenuto questo primato per dodici anni. Al terzo posto Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia 64%), già secondo un anno fa. Il presidente dell’Emilia-Romagna ottiene un gradimento personale maggiore di 17,2 punti rispetto alla sua elezione, e di quattro punti in più rispetto alla rilevazione dello scorso anno, quando si piazzò in terza posizione.