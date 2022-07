Comune: chi è Claudio Evangelisti, eletto presidente della consulta dello Sport

Claudio Evangelisti eletto nuovo presidente della consulta dello Sport. Si è rivotato giovedì scorso, per sostituire il presidente Mauro Rinaldi, scomparso di recente poco dopo la sua elezione.

Atleta nella specialità della lotta libera, dove gareggia ancora nella categoria veterani per la società Club Atletico Bologna, dirigente Aics, Claudio Evangelisti ha 58 anni e ha presentato un programma che prevede la continuità con il proprio predecessore.

Cosa è e di cosa si occupa la consulta dello sport

Il Consiglio comunale può istituire consulte su obiettivi specifici in base a determinate esigenze, definendone i termini temporali. In base all'articolo 4 dello Statuto e anche su impulso diretto delle associazioni o di altre organizzazioni sociali il Consiglio comunale istituisce consulte tematiche permanenti per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi e garantire l’espressione delle esigenze di vari gruppi sociali. La delibera di istituzione di ogni Consulta ne definisce gli ambiti tematici.

La consulta dello sport, nello specifico, è un organismo consultivo che sostiene e definisce le politiche per lo sport, secondo quanto previsto dal Regolamento generale delle Consulte del Comune di Bologna. E' stata istituita il 28 maggio 2012.

Elenco delle associazioni

Ac Atletico Borgo 1993 Asd

Acquadela associazione polisportiva dilettantistica

Acsi comitato provinciale

Aibxc associazione italiana baseball giocato da ciechi

Aics Comitato provinciale di Bologna Aps

Aics 1984 Asd

Alleanza italiana pensionati

Ancescao struttura comprensoriale

Andromeda coordinamento Emilia Romagna

Angsa Bologna Ets Aps

Apd Arcoveggio 2011

Apd Lungoreno 2006

Arti di oriente

Asd Arcieri del Reno

Asd Barca Reno

Asd Basket giardini Margherita

Asd Castiglione Murri basket

Asd le fenici

Asd polisportiva Pontevecchio

Asd polisportiva Santa Viola

Asd Sempre avanti

Associazione di idee Aps

Associazione dilettantistica polisportiva Lame

Audax Asd

Avis comunale di Bologna Odv

Bologna cricket club Asd

Bologna skateschool As

Cadiai cooperativa sociale

Centro informazione e documentazione sportiva Ets

Centro minibasket Bologna Asd

Centro sociale ricreativo culturale Nello Frassinetti Aps

Circolo Ghinelli Asd

Club alpino italiano sezione di Bologna Mario Fantin

Club atletico Bologna Asd Aps

Comitato autismo 365

Comitato bulldog brioche

Comitato provinciale us Acli Bologna Aps

Coni provinciale di Bologna

Cip Comitato italiano paralimpico

Csapsa società coop onlus

Csi Centro sportivo italiano Aps comitato di Bologna

Dojo equipe Bologna Asd

Fondazione per lo sport Silvia Parente

Fortitudo Bc 1953 Ssd Scarl

Gioca Asd

Gran volley Asd

Il ventaglio di Orav Aps

La fenice coop sociale sportiva dilettantistica

Master sport Asd

One2One Fit&Wellnes

Pedale medico bolognese feder Spev

Pgs Ima Asd Polisportiva giovanile salesiana

Polisportiva atletico Borgo Panigale Asd

Polisportiva dilettantistica Energym

Polisportiva Gnarro Jet Mattei

Polisportiva Villaggio del fanciullo Ssd a Rl

Recon Asd Bologna

Reuse with love Odv

Rochi Giò - Cuori di periferia Asd Aps

Serena 80 Asd

Siepelunga Bellaria calcio Asd

Sferisterio Asd

Sofos Aps

Sole e luna

Sportfund fondazione per lo sport Onlus

Telefono amico Bologna

Uisp comitato territoriale di Bologna Aps

Un giorno senza un sorriso è un giorno perso Aps

Unione nazionale veterani dello sport -sezione di Bologna

Unione sportiva Corticella

United F07 Asd

Yoga revolution Asd

Yz volley ss dilettantistica

Come aderire

In ogni momento le libere forme associative iscritte all’elenco comunale, le associazioni, i soggetti del terzo settore e i gruppi sociali possono aderire alla consulta.

Quest'ultima può respingere la richiesta soltanto nel caso in cui i fini statutari dell'associazione o soggetto che chiede di aderire non siano coerenti con l'ambito tematico della consulta.

L’adesione diviene effettiva dalla prima seduta della Consulta successiva alla domanda di adesione.

(Dal Regolamento delle consulte del Comune di Bologna - art.5).

Organismi

Presidente

Claudio Evangelisti

Comitato direttivo

Stefano Civolani - vice presidente della polisportiva Pontevecchio Bologna

Roberto Cristofori - delegato provinciale per Bologna Comitato italiano paralimpico

Fausto Cuoghi - Gnarro Jet Mattei

Patrizio del Bello - Sempre Avanti

Elena Fabbri - associazioni: Csi Bologna (Eps) Energym (Ads)

Guido Marchiani - Arti di Oriente

Furio Veronesi - delegato provinciale Coni

Gloria Verricelli - coop Cadiai

Consulte comunali, tutti gli eletti a Bologna

Con l'investitura di Evangelisti si è concluso l'iter di insediamento delle Consulte comunali nel nuovo mandato consiliare. Questi i e le presidenti eletti: