Commissario alluvione, Italia Viva: "Basta perdere tempo, per noi è Bonaccini"

Ancora nulla di fatto sulla nomina del commissario all'emergenza alluvione e quindi alla ricostruzione delle aree colpite dell'Emilia-Romagna. Anzi, durante il fine settimana il viceministro ai trasporti, il bolognese, Galeazzo Bignami, ci ha messo il carico sui social: "A oggi la Regione non ha trasmesso al Governo, benché richiesto, nessun elenco degli interventi da eseguire. Ha chiesto 2,3 miliardi subito, sulla fiducia. Voi vi fidereste di Schlein e compagni?" Seguono botta e risposta e scaramucce varie.

Oggi è la formazione bolognese dell'ex segretario PD, Matteo Renzi a chiedere con urgenza la nomina: "“Basta perdere tempo, è urgente che il governo nomini il commissario per l’emergenza alluvione" scrive Italia Viva Bologna in una nota firmata dai coordinatori metropolitani Lina De Troia e Giampiero Veronesi.

"Per ricostruire e aiutare maggiormente questa terra che sta cercando di rialzarsi in fretta, occorre rendere

agibili e sicure le abitazioni, aiutare le attività economiche e fare un grande piano infrastrutturale - si legge -

Tutti sanno che la nostra Regione è una parte importante del sistema produttivo del nostro Paese, e la

Romagna è centro attrattivo del sistema turistico. Solo con un dialogo costruttivo tra tutte le istituzioni

interessate, si può agire in maniera coordinata e determinata, così come nell’emergenza post terremoto". Quindi, concludono "per noi la figura più indicata, credibile e con esperienza è il presidente Stefano Bonaccini. È fondamentale agire in fretta e nominare chi conosce bene la nostra regione. Il Governo deve farlo il prima possibile ha già perso troppo tempo e non possiamo più permettercelo".

Il 15 giugno, Bonaccini e una delegazione emiliano-romagnola a Palazzo Chigi hanno presentato una prima stima delle spese da sostenere: oltre 8,8 miliardi di euro, di cui 1,8 per gli interventi necessari a fare fronte all’emergenza.

Nei giorni scorsi anche il sindaco Matteo Lepore ha criticato il Governo: “Non si nomina il commissario perché si chiede a noi di andare a Roma a mendicare risorse. Questo non è accettabile. È la premessa di un modello di governo che la presidente Meloni vuole portare avanti. Noi dobbiamo rispondere con le nostre proposte e idee, soprattutto con la nostra capacità organizzativa. Credo che al tavolo con i sindaci e la Regione si debba sedere la premier Giorgia Meloni, è lei che si è presa un impegno con noi e quindi dobbiamo parlare principalmente con la premier e sentire da lei quali sono le risposte".