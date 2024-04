Commissioni inchiesta covid, Bignami: "Di cosa ha paura la sinistra?" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge che istituisce la commissione d’inchiesta che indagherà sulla gestione della pandemia da covid nel nostro paese: "Un altro impegno mantenuto al governo" sottolinea il viceministro dei trasporti, Galeazzo Bignami in un video diffuso sui social media "ma la sinistra dice di volerla boicottare".

La Commissione potrà durare per tutta la durata della XIX legislatura e indagherà sulle misure adottate durante l'emergenza epidemiologica, quindi efficacia, contrasto e contenimento dell'emergenza sanitaria.

Secondo il viceministro la sinistra che invitava a rispettare le leggi durante il periodo pandemico "oggi che c'è una legge sello Stato, dice no. Sostengono aver fatto tutto bene durante la pandemia, non vedo di che cosa dovrebbero aver paura a venire a rispondere alle domande sulla gestione" osserva Bignami.

"La regolamentazione sanitaria internazionale dice che bisogna farla la proprio per verificare come è stata gestita la pandemia, una volta che ce lo chiedono per davvero non bisogna farlo anche se evidentemente utile ma probabilmente - attacca - il tema vero è un altro, la sinistra non vuole rispondere ad altre domande, tipo che fine hanno fatto i soldi che banche a rotelle, dei centri Primula dei contratti dei vaccini ..."

"E allora diciamo nessuno deve aver problemi e nessuno deve avere paura della commissione d'inchiesta a meno che qualcuno non abbia paura della verità e allora fa bene a preoccuparsi" conclude.