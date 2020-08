Elezioni 2021, Forza Italia, Lega e FdI uniti: "Dal 2004 l'inerzia affligge la guida della città"

Gli esponenti di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia hanno deciso di presentarsi unite alle elezioni amministrative della primavera del 2021 a Bologna.

"La decisione di chiarire sin da ora che le forze del centro destra si presenteranno unite a questo appuntamento, come d’altronde avvenuto dal 1995 ad oggi, è finalizzata a concentrare tutte le energie nella definizione del programma per Bologna, da sottoporre alla valutazione dei bolognesi già nelle prossime settimane - si legge in una nota a firma Annamaria Bernini, presidente del Gruppo di FI al Senato, Andrea Ostellari, commissario della Lega Emilia Salvini Premier, e Galeazzo Bignami, deputato di FdI.

Per le forze di centro-destra "fiera, aeroporto, sistema produttivo, turismo sono solo alcuni dei temi di carattere economico che verranno affrontati per realizzare un concreto potenziamento della città che vogliamo protagonista, sia a livello nazionale che internazionale, del panorama post COVID-19 - scrivono - temi che assieme al benessere cittadino, all’ambiente, al potenziamento del sistema sicurezza e alla lotta al degrado costituiscono le priorità della Bologna che dal 2021 intendiamo costruire e guidare, interrompendo una inerzia che dal 2004 ad oggi sta affliggendo la guida amministrativa della città. Già nelle prossime settimane gli eletti ai vari livelli insieme ai rappresentanti dei rispettivi movimenti politici si incontreranno per poi avviare dei tavoli su specifici capitoli del programma, aperti a tutti i bolognesi interessati al bene della città che potranno così contribuire con le proprie idee, programmi e proposte alla Bologna del futuro".