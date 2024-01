Comunali 2024, il PD di Casalecchio scioglie il nodo candidatura

Cominicano a delinearsi le candidature alle elezioni amministrative 2024.

Come riferisce la Dire, a Casalecchio di Reno il Pd, dopo una lunga consultazione interna, ha indicato Matteo Ruggeri, attuale assessore allo Sport e partecipazione, per succedere a Massimo Bosso, senza passare per le primarie. La candidatura di Ruggeri è stata dunque approvata e ora la proposta dovrà essere portata "a breve" al tavolo della coalizione, "che dovrà concordare anche le scelte strategiche per i prossimi anni da proporre alla città".

Negli altri Comuni del bolognese che andranno al voto, come ad Anzola Emilia, il Pd schiera il suo segretario comunale Paolo Iovino, che sarà il candidato sindaco in sostanza dell'opposizione. Sì perchè dall'altra parte il sindaco uscente Giampiero Veronesi, di Italia Viva, potrebbe correre per il terzo mandato idopo l'accordo raggiunto nei giorni scorsi a Roma. Veronesi sarebbe appoggiato, oltre che dai renziani, anche dal centrodestra e da una parte dei 5 stelle. In alternativa, si parla della sua vicesindaca, Giulia Marchesini.

Terzo mandato sindaci

L'Aula della Camera ha approvato la riforma dell’articolo 51 del Tuel che consente un terzo mandato consecutivo in tutti i Comuni fino a 5.000 abitanti. Ora prosegue ora il suo iter al Senato.